CNN: «возвращение к статус-кво» — США отказались от антииранских санкций в области мирного атома

Администрация президента Джо Байдена вернула исключения из санкционного режима против Ирана, которые позволят различным странам сотрудничать с Тегераном в рамках ядерных проектов гражданской направленности, пишет CNN. Как отмечает канал, это возвращение к «статус-кво» поможет обсудить ряд технических деталей в рамках ядерной сделки, а также поспособствует делу нераспространения ядерного оружия.

Администрация президента Джо Байдена вернула разрешение на отход от санкционного режима, которое позволит различным странам сотрудничать с Ираном в рамках ядерных проектов гражданской направленности, пишет CNN со ссылкой на слова двух высокопоставленных чиновников США. При этом на такой шаг Вашингтон пошёл на фоне предупреждений о том, что для спасения иранской ядерной сделки 2015 года осталось всего несколько недель.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента подчеркнул, что это послабление не следует трактовать ни как «уступку Ирану», ни как «сигнал о том, что США вот-вот добьются консенсуса по возвращению обеих сторон к реализации» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в полном объёме.

Вместе с тем США пошли на этот шаг в то время, как чиновники, участвующие в переговорах по спасению ядерной сделки — из которой Вашингтон в одностороннем порядке вышел в 2018 году, — теперь оказались в такой фазе переговоров, в рамках которой сторонам необходимо принимать «политические решения», и принимать их быстро.

«Мы дали разрешение на отступление от санкций по простой причине: оно позволит некоторым нашим международным партнёрам провести более подробное обсуждение технических деталей для обеспечения сотрудничества, которое, по нашему мнению, отвечает нашим интересам в области нераспространения ядерного оружия», — отметил чиновник.

По словам источника канала, эти «обсуждения технических деталей», которым это разрешение на отход от санкционного режима пойдёт на руку, необходимы для переговоров по СВПД. При этом сам отход от санкций играет важнейшую роль в том плане, что он мотивирует Иран соблюдать обязательства в ядерной сфере.

«Если переговоры не приведут к возвращению к ядерному соглашению, то такие обсуждения технических деталей всё равно могут поспособствовать достижению наших целей в области нераспространения ядерного оружия», — добавил он.

Частичное освобождение от санкций позволит компаниям и странам продолжить работу над ядерными проектами гражданской направленности на Бушерской АЭС, заводе по производству тяжёлой воды в Араке и исследовательском реакторе в Тегеране.

При этом исключения из санкционного режима подтвердила ещё администрация Трампа, причём даже после того, как США вышли из сделки в 2018 году, мотивировав это тем, что такой шаг поможет «сохранить надзор за гражданской ядерной программой в Иране» и «снизить риски распространения» ядерных технологий. Тем не менее в мае 2020 года США заявили, что откажутся от этого исключения. По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, возвращение этого частичного освобождения от санкций в какой-то степени можно охарактеризовать как восстановление «статус-кво».

Иран всё чаще отказывается соблюдать свои обязательства по СВПД, в то время как американские чиновники предупреждают, что возродить сделку можно только в ближайшие несколько недель, учитывая, что Тегеран активно развивает свою ядерную программу. Что касается Ирана, то тот настаивает на значительном смягчении санкционного режима, после чего он вновь сможет вернуться к соблюдению соглашения.

Тем не менее один источник CNN в администрации США отметил, что Иран не просил об исключениях из санкционного списка и не воспринимает такой шаг как смягчение санкций.