Fox News: в Вашингтоне звучат призывы к войне с Россией, но победа США не гарантирована

Президент США Джо Байден заявляет, что не намерен отправлять войска на Украину, но ему уже случалось нарушать обещания, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Тем временем американские конгрессмены и представители военной элиты призывают сбивать российские самолёты на Украине. Это был бы акт войны и, возможно, начало ядерного конфликта, подчёркивает Карлсон. При этом, по словам журналиста, американцы могут и не победить.

Наши лидеры легко могут превратить этот трагичный и нестабильный момент в катастрофу исторических масштабов. Они так уже делали. По состоянию на сегодня вот две главные вещи, которые должны внушать нам беспокойство в перспективе.



Первое и самое очевидное: эта военная операция может стать гораздо хуже, чем сейчас. Многие американцы могут погибнуть. Джо Байден говорит нам, что не отправит на Украину американских военнослужащих. Но Байден также заявлял, что он против принудительной вакцинации. Говорит ли он правду?



Даже если в данном случае он говорит правду о своих намерениях, он не ясновидящий. Байден понятия не имеет, что произойдёт завтра или на следующей неделе — и уж тем более в следующем году. Никто этого не знает.



Зато мы знаем, что многие в Вашингтоне уже призывают к «горячей» войне с Россией, ядерной державой. Они требуют «бесполётной зоны» над Украиной. Это означает, что американские войска будут сбивать самолёты в украинском воздушном пространстве, а также уничтожать радиолокационные установки и другие объекты на территории самой России.



Неудивительно, что эту идею поддерживает президент Украины Владимир Зеленский. Ему-то почему бы не поддержать? Он попросил Джо Байдена о «бесполётной зоне», которую бы обеспечивала Америка. Но, как мы уже сказали, многие в конгрессе тоже это поддерживают. Вот что говорит Адам Кинзингер.



АДАМ КИНЗИНГЕР, конгрессмен США: Я думаю, сейчас нам надо по предложению Украины объявить Украину «бесполётной зоной» и обеспечить это силами НАТО и США. У нас, определённо, есть возможности это сделать, украинцы по-прежнему борются за воздушное пространство. Мы, определённо, можем прекратить операции российской авиации, даже не вступая напрямую в бои с российскими войсками на земле.



«Мы можем прекратить операции российской авиации, даже не вступая напрямую в бои с российскими войсками на земле», — это ложь. Трудно переоценить бесчестность заявления Кинзингера. Если сбивать российские самолёты и уничтожать радиолокационные установки, это по определению приведёт к боям с российскими войсками.



Если Владимир Путин хоть наполовину так зол и безумен, как нам говорят, а это не исключено, дело запросто может дойти до ядерного конфликта. Так что предлагать такое может лишь тот, кому нечего терять. И Адаму Кинзингеру, очевидно, терять нечего: его политическая карьера кончена, он дискредитирован, ему буквально нечего терять.



Но многим из нас очень даже есть что терять! Наша страна, наши дети… Так что нам следует задуматься, прежде чем так поступать. Но взять паузу нам не разрешают! Если вас беспокоит, до чего всё это может довести, Адам Кинзингер считает вас изменником.



Цитирую: «Просто поражает, как у людей перехватывает дыхание из-за ядерного оружия, — написал Кинзингер на выходных. — Ничего плохого не произойдёт!» Может быть, и не произойдёт. Но также вполне возможно, что произойдёт кое-что очень плохое, причём быстро.



Взрослые люди это знают. Все, у кого есть опыт, это знают. Посмотрите на любую войну в истории! Однако сегодня, что поразительно, некоторые из этих взрослых людей — а они взрослые! — всё равно предпочитают этот вариант.



Двое бывших главнокомандующих ОВС НАТО — Уэсли Кларк и Филип Бридлав — выступают за вооружённую конфронтацию с российскими войсками. В интервью журналу Foreign Policy Бридлав был достаточно честен, чтобы признать, что «бесполётная зона» будет равнозначна, цитирую, «акту войны». И это правда. Спасибо что высказали это вслух. Но Бридлав заявил, что он всё равно за.



Ладно. Итак, сейчас тот самый момент, когда исправно работающие средства массовой информации начали бы задавать элементарные вопросы о том, что будет дальше. Война с Россией? Хорошо. А что именно это означает? Насколько далеко готовы зайти в этом конфликте Соединённые Штаты и их население, которое и будет сражаться? И с какой целью?



Когда мы начнём бомбить Россию, уведёт ли Путин свои войска с территории Украины? И что к тому времени от Украины останется? Почему мы уверены, что Путин, которого мы называем сумасшедшим, не применит ядерное оружие, если начнётся война против него? И наконец, помимо многих других вопросов, какую роль сыграет в этой войне Китай?



Благодаря усилиям байденовского Белого дома, Китай теперь сильнейший союзник Владимира Путина. Китайцы только что подписали долгосрочную энергетическую сделку с Россией. Теперь у них есть свой интерес. Россия отныне будет обеспечивать энергией экономику Китая. Какие молодцы работают в байденовском Белом доме!



Но, поскольку это правда, насколько мы уверены, что китайцы не вмешаются в войну? Откуда мы знаем, что они не выведут из строя нашу цифровую инфраструктуру, которую они, похоже, в немалой степени контролируют? И так далее, и тому подобное.



Вопросов может быть много. Но репортёры ни о чём из этого не спрашивают. Задавать вопросы теперь аморально. Ричард Энгель, главный зарубежный корреспондент NBC, который должен бы быть умнее, теперь требует, чтобы американские войска сражались с армией России. Это моральный императив.



Цитирую: «Огромный российский конвой приблизительно в 30 милях от Киева. США/НАТО, вероятно, могут его уничтожить. Но это означало бы напрямую вмешаться против России и рискнуть всем. Будет ли Запад молча смотреть на его продвижение?» Ответ, конечно же, подразумевается. Мы не можем молча смотреть, это было бы аморально. Если вы хороший человек, вы поддержите войну, которая очень легко может вылиться в ядерный конфликт.



Повторюсь, это моральный шантаж. Никто в Америке не испытывает гордость или что-либо ещё, кроме отвращения, видя российские войска на территории Украины. Это неправильно, это дестабилизирует мир и действительно противоречит нашим ценностям. Вопрос в том, каким будет наш ответ. Он должен быть продуманным. Если только мы не готовы рисковать с колоссальными последствиями.



В нормальных обстоятельствах за мудрым и обоснованным мнением касательно дальнейших действий вы бы обратились к таким людям, как президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. Такая у него работа. Можно по-разному относиться к Совету по международным отношениям, сами мы о них невысокого мнения, но это не радикальная организация. Их работа — обдумывать последствия действий. Но теперь уже не так. Ричард Хаас обеими руками за «горячую» войну с Россией. Он призывает, цитирую, «сменить режим» в Москве. Потому что нас, без сомнения, встретят как освободителей! Что может пойти не так? Вот Ричард Хаас.



РИЧАРД ХААС, президент Совета по международным отношениям: Нам теперь нужно ответить так, как диктует необходимость, на военную операцию, которую он начал по собственному выбору. Необходимо сделать так, чтобы его страна понесла больший экономический ущерб и бо́льшие военные потери на земле. Не люблю говорить так резко, но самая большая уязвимость Путина — это мёртвые российские солдаты. Так что нам надо обеспечить Украину средствами к сопротивлению.



Когда ещё Совет по международным отношениям возглавлял настолько безответственный человек? И, конечно же, это не его настоящая работа, Совет по международным отношениям, его настоящая работа — выступать в роли эксперта на кабельном телевидении. В том-то и проблема с уровнем полемики касательно этой военной операции. Проблема в том, что, когда реальные люди с должностями, наделяющими их настоящим авторитетом, начинают разговаривать как гости кабельного телевидения, ситуация может очень быстро выйти из-под контроля. «Мёртвые российские солдаты!»



Совсем необязательно защищать Владимира Путина, чтобы вновь указать на тот факт, что реальные боевые действия против России могут иметь для нас колоссальные последствия, потому что гибнуть будут не только российские солдаты. Погибнут и американцы, возможно, много американцев.



И, кстати, наша победа в этой войне отнюдь не гарантирована. Извините, но это так. Спросите любого, кто в курсе нынешней боеготовности Вооружённых сил США. Победа предрешена? Это что, вступление в Багдад? Нет. Здесь мы имеем дело не с Саддамом Хусейном.



Итак, повторюсь, суть в том, готовы ли мы ко всему этому. Мы движемся по траектории, которая может привести к разрушению Соединённых Штатов. Американцы могут быть злы на Путина, и их можно понять, но они тревожатся о том, куда теперь заведут нас наши лидеры. Новый опрос CNN, например, показывает, что внушительное большинство американцев — кстати, о демократии! — не поддерживают прямые военные действия против России. Они все предатели? Все за Путина? Наверное, нет.

Дата выхода в эфир 01 марта 2022 года.