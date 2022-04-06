BI: равнозначно катастрофе — приграничные районы Польши могут не выжить из-за закрытия границы с Россией

«Мы существенно ощущаем последствия войны на Украине. Правда, мы испытываем их не в военном, а в экономическом плане», — заявил мэр приграничного города Бранево Томаш Селицкий. Он объяснил, что без помощи со стороны Варшавы и новых торговых направлений со странами, которые находятся вне сферы влияния России, региону, который и так пострадал от приостановки малых приграничных контактов, грозит «катастрофа», пишет Business Insider.

Польские территории, которые граничат с Калининградской областью, сталкиваются со всё более серьёзными сложностями. Во времена, когда эффективно работало малое пограничное передвижение, они переживали период оживлённого развития, потому что россияне массово приезжали закупаться в польских магазинах. Их привлекало большое предложение и «западное качество» товаров. Города, граничащие с Калининградской областью, также были своего рода воротами для товарообмена между двумя странами, однако сегодня как никогда беспокойство за будущее региона только растёт, пишет на портале Business Insider польcкий журналист Павел Беднаж.

В качестве примера он приводит город Бранево, который расположен примерно в 6 км от границы с Россией. Раньше в нём можно было встретить толпы российских покупателей, но уже в 2016 году ситуация стала куда хуже в связи с принятым решением о приостановке действия договора о режиме малого приграничного передвижения (МПП) с Российской Федерацией. Такой шаг объяснялся обеспечением должного уровня национальной безопасности в связи с саммитом НАТО и Всемирными днями молодёжи, которые проходили на территории Польши. «Россиян здесь уже практически нет. Иногда можно было увидеть миниавтобус на стоянке возле магазина Бедронка, но всё равно это было редко. Когда работало МПП, россиян было довольно много. Они часто приезжали к нам в магазины за продуктами. Когда я с ними разговаривал, они очень хвалили молочные продукты. Однажды я даже встретил женщину из Москвы, которая навестила свою семью в Калининграде, и она сказала, что даже в Москве таких продуктов нет», — рассказывает местный житель Марчин.

Кроме торговли Бранево выступало важнейшим узлом транспортировки российского угля и газа. Ежедневно через местную таможню в ЕС въезжало 4—5 поездов, в основном с углём — это около 185 вагонов. В прошлом году импорт угля из России составил свыше 10 млн тонн, из них через станцию ​​Бранево — около 3 млн тонн. 24 февраля ситуация резко изменилась, теперь люди боятся за свою работу и наблюдают лишь рост цен на уголь, подчёркивает журналист.

В связи с новой реальностью мэр города Бранево Томаш Селицкий призвал польские власти услышать голос городов, граничащих с Калининградской областью. По его мнению, полное закрытие границы с Россией равнозначно катастрофе для этого региона. Несмотря на то что он считает санкции, ведённые в отношении России, оправданными, необходимо компенсировать предпринимателям убытки, которые были вызваны ограничением торговли с соседней страной. В качестве решения он предложил открыть новые экономические и торговые направления со странами, которые находятся вне сферы влияния России.

«В настоящее время приграничного передвижения практически не существует, россияне не приезжают, как это было раньше. Пограничный пропускной пункт в Гроново закрыт, а в Гжехотках он открыт только для лиц, пересекающих границу в деловых целях. Мы существенно ощущаем последствия событий на Украине. Правда, мы испытываем их не в военном, а в экономическом плане», — объясняет мэр. Он обращает внимание на то, что в течение многих лет Бранево и местные предприниматели, пользуясь близостью Калининградской области, создавали инфраструктуру для ведения коммерческой деятельность и сферы услуг. В значительной степени как раз клиенты из России приводили в движение местную экономику. Проблемы начались и во время пандемии, когда закрыли границу. «Недавняя радость от улучшения качества жизни, которую испытывал приграничный регион в последние годы, ушла на второй план», — резюмирует на портале Business Insider польcкий журналист Павел Беднаж.