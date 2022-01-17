«Это территория нашей страны»: Песков объяснил CNN, почему Россия не станет убирать «Искандеры» из Калининграда

Мы снова в эфире с главным официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым. Бывший посол в России Майк Макфол опубликовал ряд твитов, в которых написал: вот мой список требований к России в ответ на требования, которые Россия выдвинула НАТО. Я просто зачитаю их вам и хочу получить вашу реакцию.



«Россия соглашается вывести свои войска из Молдавии. Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказывается от признания Абхазии и Южной Осетии (независимыми странами. — ИноТВ). Россия соглашается вывести свои войска из Украины, вернуть Крым Украине, прекратить поддерживать сепаратистов на Украине. Россия соглашается убрать свои ракеты «Искандер» из Калининграда». Как вы отреагируете на эти требования?



ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь Кремля: Российские миротворцы присутствуют во многих регионах, и в тех регионах ситуация по-прежнему остаётся очень и очень хрупкой. Потенциальный вывод российских сил может привести к вспыхиванию новых кризисов. Мы не знаем, какими могут быть последствия и какой будет ситуация, например, для Абхазии или для Осетии. Люди в Абхазии и Осетии могут оказаться под угрозой со стороны грузинских националистов, как это случилось, когда Грузия развязала войну против Осетии и посылала танки против мирного населения. Мы должны помнить об этом.



И Россия никогда не станет обсуждать с кем-либо вывод каких-либо ракет или вооружений из Калининграда, потому что Калининград — это территория России. И при всём уважении, мы ни за что не потерпим никаких требований о том, что нам делать на нашей собственной территории. Ни одна страна этого не потерпит. Только представьте себе, что…



А как насчёт территории Украины? Как насчёт снижения напряжённости на Украине?



ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Да, что касается снижения напряжённости на Украине, во-первых, на Украине нет российских войск. В Донбассе нет российских войск. Есть российские войска на российской земле, на российской территории вблизи украинской границы. И это легко понять.



Вы знаете, международные наблюдатели утверждают, российские военные есть — они не носят российскую форму, но российские военные в Донбассе есть.



ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Российских военных в Донбассе нет. Я официальный представитель Кремля, и я официально могу заявить вам, что российских военных в Донбассе, как и на украинской земле, нет. Но российские войска есть на территории Российской Федерации вблизи украинской границы. И мы считаем необходимым присутствие там этих войск перед лицом довольно напряжённой ситуации и крайне недружественной среды, созданной различными учениями истребителей НАТО, разведывательных самолётов НАТО и движением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Нам приходится реагировать, нам приходится принимать меры предосторожности. Именно поэтому наши военные находятся там, на нашей территории.



Есть ли у вас какие-либо сроки, когда вы скажете, что переговоры провалились? И в этом случае вы готовы предпринять военные шаги?



ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Мы не говорим о военных действиях. Вы должны понять: никто никому не угрожает военными действиями. Будет просто безумием делать это. Но мы будем готовы предпринять контрмеры.



Так что если вы продолжите говорить: «Слушайте, русские, мы не будем принимать в расчёт ваши опасения. НАТО продолжит расширяться. Пока мы не собираемся принимать Украину в НАТО, но со временем, с юридической точки зрения, это будет возможно. Мы не станем говорить, что не будем развёртывать никаких наступательных вооружений на украинской территории. И военная инфраструктура НАТО останется рядом с вашими границами, а со временем она станет ещё ближе». Если вы нам это скажете, нам придётся что-то делать.



Каковы сроки? Каковы сроки? Разумеется, мы не говорим ни о завтрашнем дне, ни о нескольких часах. Но наш президент имел в виду то, что мы не хотим видеть процесс ради процесса. Мы не хотим видеть месячные или годичные переговоры с обсуждением наших разногласий. Мы для начала хотим почувствовать готовность принять в расчёт наши опасения. К сожалению, прямо сейчас мы этого не чувствуем.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.