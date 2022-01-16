«Если Россия нападёт» — NBC пофантазировал о российском вторжении на Украину

Эксперты NBC пофантазировали на тему, каким может быть потенциальное «вторжение» России в соседнюю страну. Они предложили несколько вариантов развития события. Среди них окружение армии Украины на востоке, блокировка ключевых портов страны, расширение территории народных республик или даже «полный захват Донбасса».

«Владимир Путин разместил на границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Таким образом российский президент вынуждает Запад гадать: выберет ли он полномасштабное вторжение, более ограниченную операцию или просто оставит войска на прежнем месте, чтобы давить на Киев и Запад?» — пишет NBC News.

Российские вооружённые силы значительно превосходят украинские, особенно в воздухе и на море. Поэтому у Путина есть множество вариантов «нападения» в зависимости от целей Москвы, цены, которую она готова заплатить, и реакции Запада, считают опрошенные телеканалом эксперты.

По их утверждению, перед наступлением Кремль, весьма вероятно, «обвинит Украину в провокации», что позволит ему обосновать свои действия. Бывшие американские дипломаты, отставные военные и аналитики расходятся во мнениях относительно того, что может предпринять Путин, но они указывают на несколько возможных сценариев:

Окружение украинской армии

Большая часть боевых сил Киева развёрнута вдоль «линии разграничения» в Донбассе, где они противостоят «сепаратистам, поддерживаемым Москвой». Если Кремль быстро перебросит бронетанковые части к западу от линии фронта, то сможет «отрезать и заманить в ловушку» большую часть сухопутных войск Украины, не занимая крупных городов.

При стремительной атаке российская армия может захватить пленных, оружие и технику ВСУ. «Теоретически это стало бы огромным ударом по украинскому военному потенциалу», — рассуждает аналитик центра Rand Скотт Бостон.

Блокада украинских портов

Весь мир внимательно следит за наращиванием российских войск на западной границе. Но Москва также расширяет свою военно-морскую мощь у украинских берегов, включая десантные силы и морскую пехоту, обращают внимание аналитики.

Российские военно-морские корабли «господствуют» в Азовском море, где им серьёзно уступает по вооружению небольшой флот Киева. Москва «всё больше ограничивает в этом районе движение судов», направляющихся к украинским берегам, и, на взгляд экспертов, она может заблокировать юго-восточные портовые города Бердянск и Мариуполь, тем самым перекрыв важный судоходный канал.

В Чёрном море, «к западу от оккупированного Крыма»*, российские военные корабли могут блокировать портовые города Одессу, Николаев и Херсон, которые являются «жизненно важными путями к мировым рынкам». Такой шаг вполне соответствует военно-морским возможностям Москвы и может поставить экономику Украины на колени, о чём ещё в июне предупреждал бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк.

Российская военно-морская операция, скорее всего, будет включать захват крошечного Змеиного острова. Контроль над ним позволяет Киеву претендовать на прибрежные воды и помогает защитить судоходные пути к черноморским портам страны.

Захват южного водоканала и создание сухопутного коридора

Помимо блокады торговых портов Украины, Россия способна начать другие операции на юге, чтобы закрепить свою «оккупацию Крыма». Она может отправить войска, чтобы обезопасить канал, который Киев перекрыл в 2014 году, вызвав хроническую проблему с водоснабжением на полуострове.

Москва также может попытаться создать сухопутный коридор между Крымом и остальной Украиной. Не исключено, что она объединится с территорией, которую «удерживают пророссийские сепаратисты».

«Я думаю, что идея создать этот сухопутный мост и захватить район водоснабжения рассматривается очень серьёзно», — заявляет отставной четырёхзвёздный генерал ВВС США Филипп Бридлав. Он был командующим НАТО в Европе с 2013-го до 2016 год.

Усиление и расширение «сепаратистских территорий»

Путин может приказать российским войскам войти в ДНР и ЛНР, что станет «по большей части символической демонстрацией силы». По словам Бридлава и некоторых экспертов, явным образом «вторгаясь в контролируемые сепаратистами районы», Москва сможет «поддерживать высокую напряжённость в отношениях с Киевом без единого выстрела».

Кроме того, Россия могла бы попытаться расширить территорию, контролируемую «сепаратистами», возможно, путём захвата пунктов связи или электростанций. Это сделало бы регион «более жизнеспособным как отдельное квазигосударство».

«Наиболее вероятным военным сценарием, на мой взгляд, будет серия чередующихся операций, которые они могут остановить в любой момент в зависимости от реакции Запада», — рассуждает генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который руководил армией США в Европе с 2014-го по 2017 год. Он полагает, что Россия может захватить какую-то небольшую территорию или стратегическую локацию, например Змеиный остров или водный канал, идущий в Крым, затем остановиться, чтобы «снизить потери и затруднить принятие ответных мер» со стороны Вашингтона и ЕС.

Москва может сделать ставку на то, что ограниченные действия подорвут единство НАТО, поскольку некоторые европейские правительства не захотят налагать в этом случае суровые санкции. Без резкого ответа Россия получит шанс продолжить дальнейшие операции, считает Ходжес.

Захват восточной половины Украины

При «худшем развитии событий» Россия начнёт воздушную и наземную кампанию по всей Украине, чтобы «захватить Донбасс целиком». Массированное вторжение и оккупация менее вероятны, и неясно, хватит ли у страны сил, чтобы удерживать такую большую территорию, полагают некоторые эксперты.

«Но при Путине Россия уже вторгалась на Украину и в Грузию. Она также вмешивалась в сирийский конфликт, чтобы поддержать режим Башара Асада. В каждом случае западные правительства оказывались застигнутыми врасплох. И в каждом случае угроза санкций не смогла удержать Путина», — утверждается в статье.

Если Россия предпочтёт более крупную операцию, то может отказаться от «долгосрочной оккупации городов» и просто отступить, нанеся сокрушительный удар украинской армии. Кроме того, она способна захватить большую часть востока и потребовать от Киева нового политического устройства или «просто аннексировать территорию, как это было в случае с Крымом», прогнозируют эксперты NBC.