Corriere della Sera: Европа разобщена и не может выбраться из опасных тисков России и Китая

Пока американцы пытаются при помощи дипломатии избежать «российской атаки» Украины, Европа не осознаёт, что сама находится в серьёзной опасности, предупреждает итальянское издание Corriere della Sera. Между тем в непосредственной близости от неё находится не только российская угроза, но и более коварные вызовы со стороны Китая, подчёркивается в статье. По мнению автора, Европе давно пора понять, что Владимир Путин и Си Цзиньпин «зажали её в тиски» и угрожают жизненно важным интересам, а разногласия внутри ЕС лишь осложняют ситуацию.

Пока американская администрация во главе с президентом Джо Байденом использует все свои дипломатические инструменты, чтобы «предотвратить российскую атаку на Украину», Европа упускает из виду, что она сама тоже находится в опасности, пишет Corriere della Sera. По мнению автора, в «непосредственной близости» от Евросоюза находится российская угроза, а чуть подальше ЕС подстерегают коварные долгосрочные планы Китая.



«Европа должна уже наконец понять, что Владимир Путин и Си Цзиньпин зажали её в тиски и угрожают её жизненно важным интересам», — подчёркивается в статье. Проблема в том, что у Брюсселя не только не хватает военных, экономических и энергетических ресурсов, чтобы противостоять России и Китаю, поясняет автор. Ситуацию усугубляют постоянные споры внутри самого Евросоюза и отсутствие политической сплочённости.



«Москва скучает по сфере влияния, которая была у неё при царях и при СССР», — говорится в статье. Россия занимает самую большую территорию на планете, однако у неё нет защиты в виде естественных преград — как, например, у Америки, защищённой с двух сторон океанами. Поэтому на Россию нападали много раз, а она в ответ захватывала соседние земли, чтобы отодвинуть свои внешние границы подальше от Москвы и Санкт-Петербурга.



«Этой же логикой продиктованы недавние действия Путина: угроза нападения на Украину и наведение «общественного порядка» в Казахстане», — полагает автор. По его мнению, Европе давно пора обратить внимание на ситуацию, в которой она оказалась, поскольку Путин и Си Цзиньпин сейчас также соперничают друг с другом за границы своего влияния. «Новейшая история преподала нам урок, который заключается в том, что, когда в твой дом вошли русские, их потом сложно заставить уйти», — цитируется в статье заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.



Москва уверяет, что после падения Берлинской стены Вашингтон якобы дал обещание, что НАТО никогда не будет расширяться на восток — однако это спорное утверждение, поскольку нет никаких официальных документов на этот счёт, подчёркивается в статье. Между тем в нынешних дипломатических спорах «слабость Запада очевидна», предупреждает автор.



«США не нужно защищать какие-то жизненно важные интересы на Украине и в Казахстане, особенно с тех пор, как американцы достигли энергетической независимости. Байден исключает военное вмешательство в качестве ответа на возможное российское вторжение. Он готовит экономические санкции, которые мало действуют на Путина», — поясняется в статье.



В результате Европа неизбежно становится жертвой, предупреждает автор: «Зависимость от российского газа ослабила Европу. Немцы ещё прибавили к этому грязные конфликты интересов, вызванные избранием их бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в совет директоров российского энергетического гиганта. Если падёт Украина, то Европа увидит российские войска у своих границ».



По его мнению, «новая модель европейской обороны» — на деле пока лишь пустые слова. Тем временем счета за энергоносители лишь растут, а от «энергетического шока» на фоне кризиса серьёзно страдают как простые граждане ЕС, так и представители экономики и бизнеса.



Помимо этого, Европа сталкивается и с «коварными вызовами» со стороны Китая, отмечается в статье. Пекин недавно ввёл жёсткие экономические санкции против Литвы из-за её отношений с Тайванем, однако ЕС — единый блок в торговле, поэтому он не может оставить это безнаказанным. Если Брюссель решит защитить Литву путём введения контрсанкций на продукцию из Китая, это может дорого обойтись всем другим странам. Если же он откажется за неё вступиться — это будет означать, что он отступается от неотъемлемых принципов Евросоюза, предупреждает автор.



Европейский парламент также крайне беспокоит усиливающееся «проникновения Китая на Балканы», которое происходит на фоне российских манёвров у границ Украины, говорится в статье. «Си Цзиньпин использует экономику и финансы, чтобы ослабить Евросоюз с его самой незащищённой стороны», — пишет Corriere della Sera.



Кроме того, Китай тоже сыграл свою роль в формировании «газого кризиса» в Европе, уверен автор: «Америка с такими запасами газа могла бы помочь европейцам освободиться от чрезмерной зависимости от России (все президенты, начиная с Барака Обамы, обещали сделать это), но вместо этого американский сжиженный газ отправляется в Китай, который хорошо платит за поставки». Рыночная логика побуждает американских производителей выбирать китайских покупателей, поскольку это приносит больше прибыли, и Белый дом мало что может сделать, констатирует Corriere della Sera.



Ещё одна серьёзная опасность заключается в том, что из-за своего стремления ускорить переход к «нулевым выбросам» и снизить зависимость от российского газа, Европа может вскоре оказаться в тесных объятиях Китая, который уже наполовину взял под контроль рынок сырья и комплектующих для электромобилей, отмечается в статье. Ожидается, что 2022-й будет годом электромобилей. При этом Китай производит 79% литиевых элементов, необходимых для аккумуляторов, а Европа и США — лишь по 7%.



Помимо этого, под контролем Китая также находится 80% химической продукции, используемой для производства литиевых аккумуляторов. Вашингтон, похоже, осознаёт опасность такой зависимости и пытается принимать меры для отказа от китайских товаров. У администрации Байдена, по крайней мере, есть план по продвижению производства аккумуляторов в США и сокращению расходов на 90% в течение ближайших десяти лет, пишет Corriere della Sera.



Однако Евросоюз, в отличие от американцев, не осознаёт полностью все перечисленные выше угрозы и не готов им противостоять, подчёркивается в статье. «По сравнению с США, у Европы нет достаточных военных ресурсов, чтобы остановить вторжение Путина на Украину. А ещё у неё нет экономических, энергетических и технологических ресурсов, и особенно политической сплочённости, чтобы вырваться из тисков России и Китая», — заключает автор.