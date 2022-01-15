Reuters: Вашингтон предупредили, что ЕС будет не хватать газа при сбое поставок из России

Представители Госдепартамента США провели консультации с несколькими международными энергетическими компаниями. Чиновников интересовали планы поставок газа в Европу на случай нарушения существующих каналов из-за обострения ситуации вокруг Украины или введения санкций против Москвы. В ответ они услышали, что мировое снабжение ограничено и что в наличии имеется мало голубого топлива, чтобы заменить крупные российские объёмы, передаёт Reuters.

Власти США провели переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями о планах поставок природного газа в Европу на тот случай, если существующие каналы будут нарушены в результате потенциального российско-украинского конфликта. Об этом Reuters сообщили два американских чиновника и два источника в отрасли.

ЕС зависит от России, поскольку получает от неё примерно треть голубого топлива. Санкции Вашингтона, которые могут быть приняты в случае обострения противостояния между Москвой и Киевом, способны привести к сбою этих поставок, поясняется в статье.

Любые перебои с поставками российского газа в Европу усугубят энергетический кризис, вызванный нехваткой топлива. Рекордные цены на него уже привели к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей, а также коммерческих расходов, и вызвали протесты в некоторых странах, подчёркивает Reuters.

Представители Госдепартамента интересовались, откуда компании могли бы взять дополнительные объёмы голубого топлива, если бы это потребовалось. В ответ они услышали, что мировое снабжение ограничено и что в наличии имеется мало газа, чтобы заменить крупные поставки из России.

По данным Reuters, консультации возглавлял старший советник Госдепартамента по вопросам энергетической безопасности Эймос Хокстин. Внешнеполитическое ведомство поделилось с компаниями своими опасениями и обсудило «целый ряд чрезвычайных ситуаций». Чиновники не просили фирмы увеличивать объёмы производства, но интересовались, могут ли те при необходимости отложить техническое обслуживание газовых месторождений.

«Соединённые Штаты пообещали прийти Европе на помощь, если возникнет нехватка энергоносителей из-за конфликта или санкций», — заявил Reuters один из источников. «Эймос (Хокстин. — ИноТВ) собирается посетить крупные компании-производители СПГ и такие страны, как Катар, чтобы узнать, могут ли они помочь США», — добавил он.

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Байдена пригрозила Кремлю новыми санкциями и увеличением американского присутствия в Европе, если дело дойдёт до вооружённого конфликта. Но российские власти настаивают, что не собираются нападать на соседнюю страну, и заявляют, что имеют право перемещать свою армию на своей территории так, как им угодно, напоминает Reuters.