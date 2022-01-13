Bloomberg: США заверяют Европу, что санкции не помешают поставкам энергоносителей

США заверяют своих европейских союзников, что любые американские санкции, которые Вашингтон может ввести против Москвы из-за её возможного вторжения на Украину, не помешают поставкам энергоносителей, пишет Bloomberg. При этом США стараются выработать такой санкционный пакет, который продемонстрирует решимость Запада, но нанесёт не слишком серьёзный экономический ущерб мировой экономике.

США заверяют своих европейских союзников в том, что любые санкции против России, которые Вашингтон введёт против Москвы, если она нападёт на Украину, не помешают поставкам энергоносителей в краткосрочной перспективе. В зимних условиях, однако, это обещание выполнить будет нелегко, пишет Bloomberg.

Между тем США разрабатывают экстренные варианты действий на случай, если президент России Владимир Путин всё же решит сократить поставки энергоносителей в Европу в ответ на давление западных стран, которое может последовать из-за вторжения на Украину. По словам двух источников агентства в администрации Байдена, в случае агрессии Москвы Запад может ограничить продажи технологий, необходимых российскому энергетическому сектору.

При этом, по словам одного чиновника, хотя Европа зависит от поставок российского газа, российская экономика вряд ли сможет позволить ограничить продажи энергоносителей на Запад. В этом контексте цель США состоит в том, чтобы любые санкции были достаточно серьёзными, чтобы продемонстрировать решительный настрой Запада по отношению к России, однако при этом они не должны оказать слишком разрушительный эффект на Европу, США и мировую экономику.

Однако добиться такого крайне непросто. По словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, Россия уже ограничила поставки газа в Западную Европу. Бирол, в частности, сообщил, что Москва способна увеличить поставки газа на континент как минимум на треть по сравнению с нынешними показателями, однако, несмотря на высокие цены, не спешит наращивать спотовые продажи.

По мнению одного источника Bloomberg, решение Путина сделать из поставок энергоносителей оружие на фоне вторжения на Украину только усилит желание Европы найти более надёжных поставщиков в других странах.

Всё это происходит на фоне окончания первого раунда переговоров России с НАТО и США, направленных на ослабление напряжённости, вызванной тем, что Москва собрала 100-тысячную группировку на украинской границе. На данный момент стороны пока не определили дату следующих переговоров, однако на этой неделе также должно состояться заседание ОБСЕ, посвящённое всё тем же вопросам.