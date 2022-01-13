Guardian: глава МЭА обвинил «Газпром» в энергетическом кризисе Европы

«Газпром» в этом году заполняет свои хранилища на территории Европейского союза меньше, чем обычно, и это провоцирует развитие энергетического кризиса в Европе, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Как пишет The Guardian, из-за нынешней кризисной ситуации многие британцы могут столкнуться с серьёзными проблемами при оплате своих повседневных расходов.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль напрямую обвинил Россию в создании европейского энергетического кризиса в момент растущей геополитической напряжённости, пишет The Guardian. Из-за рекордно высоких цен на энергетику угроза нависла над европейской экономикой, и миллионы людей могут столкнуться с проблемой оплаты повседневных расходов.



По его словам, именно «Газпром» виноват в том, что по всей Европе хранилища газа заполнены на исторически низком уровне, поскольку эта российская компания последние месяцы отправляет в Европу на 25% меньше газа, чем обычно, хотя спрос на него резко вырос. «Я бы отметил, что нынешний сниженный поток российского газа в Европу совпадает с возросшим уровнем геополитической напряжённости по Украине», — сказал Бироль. Такие заявления он сделал после того, как Кремль выразил слабую надежду на дипломатическое решение украинского кризиса.



По мнению экспертов, цены на газ в Европе могли бы снизиться вдвое, если бы Россия согласилась нарастить свой экспорт на 20%. «Газпром», в свою очередь, настаивает, что выполняет все свои обязательства по отношению к европейским компаниям.



«Нынешний дефицит запасов в ЕС во многом происходит из-за «Газпрома», — заявил Бироль. — Низким уровнем запасов на его площадках, расположенных в ЕС, объясняется половина дефицита всех европейских запасов, хотя площадки «Газпрома» составляют всего 10 процентов всего потенциала ЕС».



Крис О'Ши, глава крупнейшей компании British Gas, поставляющей энергию британским домовладельцам, предупредил, что цены, вероятно, будут оставаться высокими ещё полтора-два года, учитывая нынешнее состояние рынков и продолжающуюся зависимость Великобритании от углеводородов. «Раз мы движемся к нулевым выбросам, газ — это переходное топливо, так что, если вы выключаете теплоэлектростанции, работающие на угле в других странах, спрос на газ растёт, но в мире нет большого предложения газа, на который можно быстро переключиться», — приводит издание его слова.



The Guardian отмечает, что для британцев такое предсказание может оказаться разрушительным, ведь они столкнулись с большой проблемой, когда из-за глобального газового кризиса резко выросли счета за энергию этой зимой. Это может подстегнуть инфляцию в ближайшие месяцы, предсказывает автор статьи.