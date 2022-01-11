Вести: из-за дорогого газа на Украине взлетят цены на молоко, хлеб и кондитерку

Украинские производители и представители отраслевых ассоциаций предупреждают о резком сокращении выпуска продукции, росте цен в 2022 году и закрытии ряда производств из-за дорогого газа. Как пишут «Вести», от подорожания хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла и вообще социальных продуктов не спасёт даже решение правительства об ограничении стоимости газа для производителей.

Из-за высоких цен на газ производители и представители украинских отраслевых ассоциаций предупреждают о резком сокращении выпуска продукции, росте цен в 2022 году и закрытии ряда производств. Как пишут «Вести», становится очевидно, что решение правительства об ограничении стоимости газа для производителей хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла и вообще социальных продуктов от подорожания не спасёт.

Несмотря на правительственные льготы, хлебопекарни будут выпускать продукцию по упрощённым технологиям и рецептурам, а цена всё равно вырастет на 25 — 35%. Гендиректор объединения предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что в 2021 году доля продовольственной пшеницы, из которой выпекают хлеб и хлебобулочные изделия, составила порядка 40%, а в 2020-м данный показатель был не меньше 65 — 70%.

Главный инженер Лубенского молочного завода Леонид Симоненко в комментарии изданию признал, что его предприятию придётся сокращать объёмы производства либо переходить на выпуск «менее дорогих молочных продуктов», например обезжиренных, однако цены всё равно вырастут в среднем на 15%.

Президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк отмечает, что предприятия кондитерской отрасли остались без государственной поддержки, газовые льготы намного скромнее, чем у хлебопекарей. Поэтому торты на Украине подорожают вдвое. И это при том, что цены на торты в стране и так выросли на 80% ещё в октябре 2021 года. Прогнозируется рост цен на кондитерскую продукцию до 25%.

Директор Научно-практического центра свёклосахарной промышленности Александр Коротынский отмечает отрицательную рентабельность производства сахара уже не первый год: газ в себестоимости продукции достигает 70%. В конце 2021 года вместо 34 заводов запустили производство только 28 предприятий, в 2022 году будущее станет ещё менее радостным и могут начаться сокращения работников.