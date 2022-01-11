Вести: из-за дорогого газа на Украине взлетят цены на молоко, хлеб и кондитерку
Из-за высоких цен на газ производители и представители украинских отраслевых ассоциаций предупреждают о резком сокращении выпуска продукции, росте цен в 2022 году и закрытии ряда производств. Как пишут «Вести», становится очевидно, что решение правительства об ограничении стоимости газа для производителей хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла и вообще социальных продуктов от подорожания не спасёт.
Несмотря на правительственные льготы, хлебопекарни будут выпускать продукцию по упрощённым технологиям и рецептурам, а цена всё равно вырастет на 25 — 35%. Гендиректор объединения предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что в 2021 году доля продовольственной пшеницы, из которой выпекают хлеб и хлебобулочные изделия, составила порядка 40%, а в 2020-м данный показатель был не меньше 65 — 70%.
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