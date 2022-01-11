Le Figaro: «опасный разрыв между восприятием и реальностью» — экс-аналитик ЦРУ рассказал об ошибках американского подхода к России
Многие американские аналитики сравнивают Россию с бывшим СССР и объясняют действия Владимира Путина стремлением к конфронтации с демократическими странами, что является фундаментальной ошибкой, утверждает в интервью Le Figaro специалист по России, бывший аналитик ЦРУ и советник экс-вице-президента США Дика Чейни Джордж Биб. В ситуации с Украиной Россией на самом деле движет «традиционная одержимость» собственной безопасностью, одно из проявлений которой — стремление избежать угрозы со стороны соседей, поясняет специалист. Как напоминает эксперт, на протяжении истории Россия неоднократно подвергалась вторжению, что заставляет её чрезвычайно серьёзно относиться к этому риску. «Решение для русских традиционно состояло в том, чтобы стремиться к максимальному географическому отдалению между своей территорией и потенциальными противниками», — отмечает Биб. Ещё одним следствием беспокойства о своей безопасности стала жизненная необходимость для России считаться великой державой. Таким образом, в сегодняшнем поведении Москвы ощущается преемственность по отношению к прошлому, делает вывод собеседник газеты.
Тот факт, что американские эксперты сосредоточены на идеологической интерпретации поведения России в рамках концепции «демократия против авторитаризма» приводит к ошибкам в восприятии, а также делает США уязвимыми для манипуляций — к примеру, со стороны украинских националистических групп, которые редко руководствуются демократическими соображениями, подчёркивает политолог. По его словам, это особенно остро проявилось в Грузии в 2008 году. Тогда Соединённые Штаты предложили свою поддержку президенту Саакашвили: он встречался с президентом Бушем и получил военную помощь от США, напоминает политолог. «Мы думали, что всё это будет сдерживающим фактором для России. Произошло обратное. Наша поддержка не только встревожила Россию, но и сделала Саакашвили безрассудным, заставив его попытаться аннексировать сепаратистскую республику, и мы получили войну, которую не предусмотрели», — рассказывает бывший советник Белого дома. Эксперт убеждён, что существует «опасный разрыв» между американским восприятием России и реальностью, и есть серьёзный риск, что неосторожные действия спровоцируют Россию на военный ответ.
В ситуации с Украиной Биб видит наибольший риск в возможных неосмотрительных действиях не со стороны армии Украины, а со стороны украинских националистических группировок, которые мало подчиняются властям. «На данный момент я сомневаюсь, что Россия начнёт военную операцию без такой провокации, но может произойти много вещей, которые приведут к конфликту», — прогнозирует эксперт.
Как напоминает Биб, переговоры Запада с Россией иногда сравнивают с обсуждениями между Гитлером и демократическими странами в Мюнхене в 1938 году. Однако эта аналогия не всегда уместна, отмечает политолог. Хотя не стоит проводить политику умиротворения любой ценой, в то же время нельзя игнорировать и «классическую дилемму безопасности»: сторона принимает оборонительные меры, которые рассматриваются противником как угроза, и он, в свою очередь, предпринимает действия, которые тоже считает оборонительными, и так далее. «Именно такая опасная динамика наблюдается на Украине. Меры, предпринятые Соединёнными Штатами с целью снижения риска войны, на самом деле имели противоположный эффект», — предупреждает специалист.
Путин считает, что уже испробовал всё: использовал дипломатию и убеждение, чтобы его интересы были учтены — и пришёл к выводу: единственное, что осталось, — это угроза применить военную силу, чтобы быть услышанным, убеждён Биб. «Это опасное сочетание, и было бы действительно трагично, если бы это недоразумение привело к войне», — замечает собеседник газеты.
Более уместной в сегодняшней обстановке была бы аналогия с Кубинским кризисом 1962 года, считает политолог. Тогда Соединённым Штатам и СССР удалось избежать войны, не проводя красные линии, а путём торга: в обмен на вывод российских ракет на Кубу американцы согласились вывести ракеты из Турции и Италии. «Критики могли сказать, что это была политика умиротворения в отношении СССР. Скорее, это был дипломатический успех, который позволил избежать ядерной войны», — считает эксперт.
В ситуации с Украиной Россия не прекращала слать Соединённым Штатам сигналы, которых те не понимали, отмечает Биб. В основном эти сигналы носили негативный характер: к примеру, размещение войск на границе с Украиной и протест против сотрудничества Киева с НАТО и США. Ещё одним сигналом, который США проигнорировали, было испытание противоспутниковой ракеты, которое Россия провела в ноябре прошлого года. «Послание было направлено на то, чтобы напомнить нам, насколько мы зависимы от космоса как с военной, так и с гражданской точки зрения, и что у России есть возможность атаковать наши спутники. Москва показала нам свою решимость», — поясняет политолог. Однако были, с его точки зрения, и позитивные сигналы. «Направив прямые предложения для обсуждения, Россия также продемонстрировала готовность к поиску дипломатического решения. Это означает, что есть возможность снизить напряжённость», — делает вывод специалист.
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