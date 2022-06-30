«Настроение капитуляции»: в Литве недовольны закулисными играми ЕС по снятию блокады Калининграда

Экономическая блокада Калининградской области — одна из ключевых возможностей оказания давления на Россию и её граждан, которую следует использовать по полной, уверен польский эксперт в области дезинформации Михал Марек. Между тем литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс говорит, что в ЕС готовят ослабление блокады региона и это будет означать поражение Литвы в споре с Россией.

Из-за закулисных игр в Брюсселе по поводу возможного ослабления блокады Калининграда в Литве бушует политическая буря. Вводя блокаду, литовцы очень рисковали, а теперь всё указывает на то, что дело дойдёт до уступок в пользу России, пишет Wirtualna Polska.

«Мы заявили о бескомпромиссной позиции на тему того, что мы должны придерживаться ранее согласованных санкций и не поддаваться российскому давлению. Всё указывает на то, что Россия побеждает. Европейская комиссия не была единогласна. Был составлен документ, который, возможно, разрешит перевозку санкционных товаров через территорию ЕС «из России в Россию», — написал в соцсетях литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

Политик не стал называть страну, которая начала лоббировать уступки для России, но одновременно с большим сожалением признал, что уже чувствует «настроение капитуляции». Он не имеет ни малейших сомнений на счёт того, что Литва должна и далее решительно выступать против любых изменений, которые пойдут на руку россиянам.

«Ослабление блокады Калининграда будет воспринято как поражение Литвы в споре с Россией. Неизвестно, чем закончатся договоренности с Еврокомиссией, какие директивы будут в итоге. Это большая ответственность всех политиков, потому что большая часть транзита в российский регион проходит через нашу страну и никто другой на практике не исполнит санкции», — говорит польскому порталу литовский журналист Витольд Янчис.

По его мнению, такой ход событий станет сигналом для Кремля, что цели могут быть достигнуты с помощью шантажа, угрозы нападения на Сувальский перешеек и начала гибридной войны. «Даже сейчас мы являемся свидетелями атаки хакеров в Литве, скорее всего, россиян. Несколько государственных сайтов не работают, например сайт налоговой и таможенной администрации», — негодует журналист.

Wirtualna Polska напоминает, что своей санкционной инициативой Литва вызвала гнев и угрозы Кремля. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова пообещала, что ответные меры будут не в дипломатической, а в практической плоскости. По мнению польских экспертов, именно такой тон россиян говорит о том, что ситуация чревата серьёзным кризисом. «Экономическая блокада Калининградской области — одна из ключевых возможностей оказания давления на Россию. Её следует использовать в полной мере. Нельзя давать своё согласие на ситуацию, когда российские граждане не ощущают последствий политики Кремля», — объяснил порталу польский эксперт в области дезинформации Михал Марек.