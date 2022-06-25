Onet: Калининград мог стать польским, но превратился в «военный сувенир» России

Калининградская область чрезвычайно важна для России как с военной точки зрения, так и из соображений престижа. Это военная добыча, сувенир со столь ценной победы СССР над фашистской Германией, уверен польский аналитик Витольд Сокала. Россия превратила её в наиболее милитаризованную территорию в Европе, а ведь после Второй мировой регион планировали передать Польше, пишет Onet.

Сегодня именно Калининградская область больше всего страдает от антироссийских санкций Запада. Недавний шаг Литвы, которая ввела запрет на транзит по своей территории санкционных товаров из России до её эксклава в Калининграде, — наглядный тому пример. Ситуация в этом европейском регионе становится всё более напряжённой, пишет на портале Onet польский журналист Пётр Рогозинский.

В статье он рассказывает, что в нынешней ситуации Калининградская область чрезвычайно важна для России, ведь это самая западная часть территории страны размером чуть больше 15 тыс. кв. км, на которой проживают менее 500 тыс. граждан. «Занятно то, что эта территория в прошлом была частью Восточной Пруссии. Всё изменилось сразу после Второй мировой войны. Изначально планировалось, что после поражения нацистской Германии эта территория отойдёт Польше. Однако это не произошло, так как кремлёвские власти прекрасно понимали, что благодаря ему они получат стратегическую и престижную территорию», — считает он.

Немецкий Кёнигсберг стал советским, а потом российским Калининградом, который, хотя сегодня и не граничит непосредственно с основной территорией страны, является штабом Балтийского флота России, располагая незамерзающим портом на Балтийском море.

Польский журналист обращает внимание на то, что до 1991 года въезд в Калининградскую область для иностранцев был просто-напросто запрещён, а на сегодняшний день она представляет собой наиболее милитаризованную территорию в Европе, которая граничит с Польшей и Литвой, странами — членами НАТО и ЕС. «...нельзя забывать, что столицы этих стран находятся в радиусе поражения размещённых там ядерных ракет», — констатирует Рогозинский. Россия, в свою очередь, жалуется на то, что Калининград окружён инфраструктурой НАТО.

Польский аналитик Витольд Сокала уверен, однако, что сегодня для России Калининград имеет, прежде всего, престижное значение. «Это военная добыча, сувенир со столь ценной победы СССР над фашистской Германией. Одновременно это важная территория с военной и экономической точки зрения, по крайней мере с недавних пор», — даёт он свою оценку в беседе с Onet.

Эксперт рассказывает, что в последние годы Россия сделала большие инвестиции в экономику Калининграда, в том числе в плавучий газовый терминал. Более того, Москва прилагает всевозможные политические усилия, чтобы сильнее подчинить себе Калининградскую область и интегрировать её с остальной частью страны. По его мнению, в военном плане Калининград несомненно был и продолжает оставаться фортпостом, пугалом для западных стран. Он также не исключает его потенциальное значение в качестве плацдарма для реальных наступательных действий, ведь Россия активно расширяет военную инфраструктуру в регионе, в том числе ядерную.

Витольд Сокала объясняет, что нынешнее положение дел и тем самым баланс сил в регионе может, однако, изменить факт вступления в НАТО Швеции и Финляндии. В этом случае Балтийское море практически станет внутренним морем альянса, оперативные возможности российской авиации сократятся, а флота — и вовсе сведутся к нулю. В таком случае России придётся скорее делать ставку на защиту Калининградской области, потому что мечтать о более серьёзных наступательных действиях ей просто-напросто не придётся. Более того, если НАТО решит в ближайшее время укрепить свои силы на Балтийском море, тогда баланс сил изменится точно не в пользу россиян.

В беседе аналитик делает прогноз, что нашумевший в последние время польско-литовский Сувальский перешеек, который стоит на пути соединения территории Калининградской области с Белоруссией, не находится в опасности. По его мнению, жители этого региона, в отличие от литовцев, проживающих в Вильнюсе, могут спать спокойно. Хотя, по его мнению, классический, обычный военный удар по Литве со стороны России в обозримом будущем маловероятен, но гибридных атак в виде экономической и политической дестабилизации, кибер-агрессии и терактов, организованных при помощи спецслужб, следует ожидать. «Кремль каким-то образом захочет наказать Литву за блокирование транзита в Калининград, это не подлежит сомнению. И, скорее всего, в этом случае он прибегнет к типичному «оружию слабых», — резюмирует он в беседе с Onet.