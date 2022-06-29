Франция, Германия, а теперь и Еврокомиссия — wPolityce назвало виновных в «ублажении» Москвы

Украинский конфликт, скорее всего, завершится мирными переговорами за счёт территориальных уступок в пользу России, предполагает польский экономист Збигнев Кузьмюк. В статье для wPolityce он пишет, что если ЕС смягчит санкции в отношении Калининградской области, то он автоматически присоединится к Берлину и Парижу, которые только и думают, как «спасти лицо» Москвы.

«То, что Германия и Франция непрестанно работают над тем, как бы им «ублажить» Россию и дать Путину возможность «сохранить лицо», выйдя из этой войны, как выразился президент Эммануэль Макрон, мы знали давно», — пишет польский экономист Збигнев Кузьмюк. Одновременно, по его мнению, казалось, что Еврокомиссия, предлагая очередные пакеты антироссийских санкций, действительно хотела не только ограничить возможности финансирования военного конфликта, но и довести дело до мирных переговоров. «К сожалению, как следует из последних сообщений СМИ, Еврокомиссия производит впечатление, будто она испугалась Путина и готовит смягчение этих санкций в отношении Калининградской области», — негодует он на портале wPolityce.

Экономист напоминает, что 18 июня, после переходного периода, Литва начала применять санкции ЕС и заблокировала возможность железнодорожных перевозок через свою территорию в Калининград и из него. Этот запрет коснулся строительных материалов, цемента, стали, металлопродукци и угля, которые составляют 50% от всех товаров, перевозимых через Литву по железной дороге на территорию Калининградской области из России. Альтернатива этим перевозкам только морской путь. Кузьмюк подчёркивает, что введение в жизнь этих санкций вызвало негодование как в Кремле, так и в самой Калининградской области. Эту практику российские власти назвали беспрецедентной и незаконной.

Он обращает внимание на заявление Литвы, которая намерена выразить свой протест в случае, если Еврокомиссия всё-таки решится на смягчение ограничительных мер в отношении Калининградской области. «Литва, несмотря на российскую угрозу, не только всевозможно поддерживает Украину путём поставок оружия, но и показывает странам Западной Европы, как применять введённые ЕС санкции, чтобы они были эффективными. <…> Это на самом деле может задевать и быть неудобным администрациям таких стран, как Германия или Франция <…>», — объясняет Кузьмюк. В статье он напоминает, что именно эти страны, несмотря на эмбарго 2014 года, продолжали осуществлять поставки вооружений в Россию. «Мы узнаём об этом только сейчас, когда украинцы на поле боя получают в руки российскую технику, например танки, в которых установлены устройства немецкого или французского производства», — сожалеет он.

В связи с этим наблюдением экономист приводит в пример июньский визит лидеров: Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса — в Киев, где предположительно в неофициальной части встречи они оказывали сильное давление на президента Зеленского в плане проведения мирных переговоров с Москвой. В СМИ даже появилось фото, на котором лидеры разговаривают за небольшим круглым столом, а в двух метрах от них сидит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и слушает их с очень испуганным лицом.

Так или иначе Макрон, ещё будучи в Киеве, в интервью произнёс следующую фразу: «Мы не должны принимать решения по условиям прекращения этого конфликта вместо украинцев <…>. Решение по вопросу территорий — уступкам или отсутствию уступок — должны принять украинцы».

«Так, значит, будут мирные переговоры, но за счёт территориальных уступок Украины в пользу России», — резюмирует на wPolityce экономист Збигнев Кузьмюк.