El País: Калининград не боится НАТО

Калининград не боится Североатлантического альянса, пишет El País. Этот российский эксклав на Балтийском море отделён от остальной части страны и находится в окружении Польши и Литвы, отмечается в статье.



Между тем его жители сохраняют спокойствие, не обращая внимания на предполагаемую «блокаду», в которой, как указывается в статье, «Кремль обвиняет НАТО».



При этом испанское издание отмечает, что слово «блокада» вызывает в русском сознании воспоминания о военных трагедиях прошлого и усиливает ощущение напряжённости и загнанности в угол врагом.



В середине июня Литва из-за санкций, введённых Европой против Москвы в связи с конфликтом на Украине, начала ограничивать пропуск товаров на российскую территорию с населением чуть более миллиона человек.



Эскалации напряжённости поспособствовало также заявление президента США Джо Байдена, который на прошлой неделе на саммите НАТО в Мадриде объявил об усилении войск в Прибалтике для защиты этих стран.



Однако ни власти Калининградской области, ни её население не беспокоятся: они уповают на огромную российскую армию и на беспрецедентную активизацию логистики.



Калининград — бывший прусский Кёнигсберг — был присоединён к СССР в 1945 году. Европейский союз, в частности Германия и Польша, признают суверенитет России над этой областью и отказались от любых территориальных претензий. Стратегическое значение Калининграда заключается в том, что это единственный западный порт России, где зимой не замерзает море, говорится в статье.



Этот анклав — один из основных источников напряжённости в отношениях с НАТО. Однако глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прямо заявил, что они не видят угрозы в военном присутствии альянса в Прибалтике.



«Боевые формирования (НАТО. — ИноТВ) увеличиваются, но наша защита надёжна», — ответил он, подчеркнув, что в регионе размещено огромное количество российских войск, самолётов, кораблей и вооружений.



«Мы не беспокоимся», — добавил Лысков.



Ощущение того, что область стала объектом осады, проникло во все поколения. Между тем молодой таксист Арсен Азарян заявил изданию: «Вторгаться в Калининград бесполезно, он очень хорошо защищён».



Литва с 18 июня приостановила транзит через свою территорию товаров, находящихся под санкциями. Это не сказалось на торговле, хотя магазины и снабжаются по крайне высоким ценам.



«Всё продолжается, как прежде. Есть продукты и другие товары… У нас много своих заводов», — заявил таксист.



В схожем ключе высказалась и пожилая женщина, которая предпочла не называть своё имя: «Абсолютное спокойствие. У нас всё есть, и стройки продолжаются».