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Spiegel: «избежать ненужных провокаций» — Брюссель пойдёт на уступки Москве и разрешит транзит в Калининград

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ближайшие дни Еврокомиссия намерена опубликовать разъяснение по поводу применения санкций. Согласно нему Москва сможет использовать транзитный маршрут в Калининград через Литву для всех товаров, но только в ограниченном объёме, сообщает Der Spiegel. Как отмечает издание, Брюссель в значительной степени перенял позицию Берлина, который хотел бы «избежать ненужных провокаций в отношении Москвы». В Вильнюсе этот шаг восприняли как поражение.
Spiegel: «избежать ненужных провокаций» — Брюссель пойдёт на уступки Москве и разрешит транзит в Калининград
AP

Этот спор сталкивает друг с другом не только Россию и ЕС, пишет Der Spiegel. Имеет ли право Москва перевозить транзитом через территорию Литвы такие товары, как сталь или алюминий, даже если они подпадают под санкции ЕС?

По информации Der Spiegel, в ближайшие дни Еврокомиссия намерена опубликовать так называемое разъяснение. Его ключевой посыл: Москва сможет использовать транзитный маршрут в Калининград для всех товаров, но только в ограниченном масштабе.
 
Этот шаг окончит спор, который не только привёл к очередному обмену обвинениями между Россией и ЕС, но и выявил глубокие конфликты внутри самого ЕС по поводу того, как «правильно вести себя с Москвой».
 
С 17 июня Литва ограничила транзит строительных материалов, угля, стали и чёрных металлов в российский эксклав, сославшись на санкции ЕС. Запрет затронул железнодорожные пути и автомобильные маршруты между Москвой и Калининградской областью. Воздушных и морских путей ограничения не коснулись. 
 
Как отмечает издание, в России этот шаг Литвы рассматривается как «блокада». В СМИ и на телевидении ежедневно звучат призывы к более решительной реакции на действия прибалтийской страны.
 
Разъяснение Еврокомиссии явно будет обращено ко всем странам ЕС, но в первую очередь коснётся ситуации в Калининграде. Согласно проекту документа, России будет разрешён транзит в Калининград санкционных товаров, но только в тех объёмах, которые поставлялись до начала спецоперации на Украине.
 
Такая мера призвана предотвратить экспорт российской продукции в другие страны через Калининград в обход санкций ЕС. Сколько именно России будет позволено ввозить в эксклав в будущем, предстоит определить на основании литовских таможенных документов последних лет.
 
В особых ситуациях, например в случае ремонтных работ в порту, сумма может быть превышена, пояснили в Брюсселе. Предполагается, что необходимость превышения ограничений Россия будет вынуждена объяснять для каждого конкретного случая.
 
Таким образом, Еврокомиссия в значительной степени переняла позицию правительства Германии. В Берлине действия Литвы вызвали непонимание.
 
Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы «избежать ненужных провокаций в отношении Москвы». Он неоднократно подчёркивал, что сделает всё, чтобы НАТО не стало прямым участником конфликта. Кроме того, в Литве дислоцируются военнослужащие бундесвера, и в случае эскалации они могут быть задействованы в боевых действиях.
 
По окончании саммита НАТО в Мадриде Шольц подчеркнул, что правила транзитных перевозок, «конечно, всегда должны устанавливаться с учётом того, что речь идёт о перевозках между двумя частями России». При этом он дал понять, что правительство Германии рассматривает этот вопрос с правовой точки зрения иначе, чем правительство Литвы.
 
У Литвы есть «веские аргументы» в пользу своей позиции: «Россия экспортирует товары, подпадающие под санкции, в ЕС, чтобы потом экспортировать их обратно в Россию, что фактически запрещено». Литва также уточнила свою позицию перед Еврокомиссией — на техническом уровне.
 
Это означает, что чиновники Еврокомиссии изучили правовую ситуацию и признали действия Литвы правомерными. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что позиция правительства Литвы учитывается при принятии решений о санкциях.
 
С другой стороны, тема Калининграда кратко обсуждалась на встрече постпредов ЕС по четвёртому санкционному пакету в марте. Тогда ещё не предполагалось, что транзит между Россией и её эксклавом может быть затронут санкциями.
 
По мнению Еврокомиссии, с учётом накала общей политической обстановки теперь ей удалось найти адекватную интерпретацию решения о санкциях. Ранее при обсуждении санкций не было возможности уследить за каждым конкретным случаем их применения.
 
С помощью этого решения Еврокомиссия «позволяет Литве отступить, сохранив лицо». Однако в Вильнюсе этот шаг воспринимается как поражение. «Похоже, России удалось запугать Еврокомиссию, — отмечает политолог Довиле Якнюнайте. — Речь уже идёт не о нескольких железнодорожных вагонах. Теперь всё выглядит так, будто угрозы России оправдывают себя».
 
«Не мы изменили свою позицию», — фраза, которая часто слышится в литовском правительстве. Возмущение позицией Берлина велико. «С 18 июня немцы оказывали на Еврокомиссию давление с тем, чтобы Калининград не подпал под санкции», — отмечает литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров. Теперь в Литве задаются вопросом, готовы ли военнослужащие бундесвера, находящиеся на её территории в рамках миссии НАТО, защитить страну в случае российской агрессии или же они будут выведены.
 
Уже сейчас несложно предугадать, что последствия скандала ощутит в основном Литва. «Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию, — говорит Якнюнайте. — И на этом дело не закончится. Москва воспользуется любой возможностью, чтобы ещё больше разделить европейцев».
 
В сфере железнодорожного транспорта последствия конфликта с Москвой для Литвы уже становятся очевидными: в этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере €150 млн. Кроме того, им придётся уволить 2 тыс. сотрудников, в то время как общая численность персонала составляет 9 тыс., пишет Der Spiegel.
 
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