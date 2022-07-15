УП: литовцы стали меньше пользоваться автомобилями из-за высоких цен на бензин

Согласно результатам опроса, треть литовцев стали меньше пользоваться частным автомобилем в последнее время из-за высоких цен на бензин. Как пишет «Украинская правда», наиболее заметной данная тенденция оказалась среди пожилых людей, живущих в небольших городах и сёлах, а также людей с более низким уровнем дохода.
Треть литовцев говорят, что стали меньше пользоваться частным автомобилем в последнее время из-за высоких цен на бензин. Как передаёт «Украинская правда», об этом говорят результаты опроса, проведённого по заказу литовского вещателя LRT.
Из тысячи респондентов на вопрос о том, стали ли они ездить меньше из-за высоких цен на топливо, 33% ответили, что стали меньше пользоваться собственным автомобилем. 46% говорят, что не изменили своё поведение. 20% не ответили на вопрос из-за того, что не являются владельцами авто или не определились с ответом.
В группе исключительно водителей доля тех, кто начал пользоваться автомобилем меньше, составила 42%. Наиболее заметной тенденция оказалась среди пожилых людей, живущих в небольших городах и сёлах, а также людей с более низким уровнем дохода.
Большинство отмечают, что начали заезжать на заправки реже и заполнять бак меньше, а также задумываются об автомобиле с меньшими расходами топлива.
В то же время, 56% водителей говорят, что пользуются автомобилем по-прежнему, а 1% начали ездить даже больше.
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