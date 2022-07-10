Times: топливный кризис — британцы экономят на бензине и добираются до работы пешком

В Великобритании рекордные цены на бензин привели к низкому спросу на заправках: автомобилисты различными способами пытаются сократить траты, пишет The Times. Многие стали ездить медленнее, чтобы сэкономить бензин, а другие решили проблему радикально и предпочли добираться на работу пешком.

По всей Великобритании отмечают одинаковую закономерность: высокие цены на заправках негативно сказываются на продажах, потому что автомобилисты сокращают расходы, сообщает The Times. По данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, за неделю с 27 июня по 3 июля выручка АЗС снизилась на 11% по сравнению с допандемийным уровнем, а за четыре недели — на 10%.

Рекордные цены на бензин привели к тому, что многие клиенты семейной автозаправки на дороге Толадин в Вустере перестали ездить на работу на машине. Как рассказала изданию 60-летняя Леза Стивенсон, большую часть жизни проработавшая на этой АЗС: «Только на днях я видела, как один из наших покупателей шёл на работу, чтобы сэкономить бензин». Она отмечает, что бензовоз доставляет 30 тыс. литров топлива, которого обычно хватало на 10 дней. Однако теперь продажи настолько резко сократились, что даже поставка 18 тыс. литров распродаётся за 20 дней.

«Мы находимся в неблагополучном районе, так что людям здесь не хватает денег. Некоторые покупают бензина всего на 10 или 5 фунтов, — объясняет Стивенсон. — К счастью, у нас есть другие источники дохода, потому что если бы нам пришлось выживать только на бензине, мы бы уже давно испустили дух». На заправке вынуждены сокращать запасы скоропортящихся продуктов, потому что слишком мало людей заходит их купить до истечения срока годности. По словам Лезы Стивенсон, автомобилисты стали сокращать расходы во время пандемии коронавируса, и эта тенденция только усугубилась из-за роста цен.

По информации британской газеты, в прошлый понедельник средняя цена на неэтилированный бензин составляла 191,71 пенса за литр — на 60 пенсов больше, чем в прошлом году, а литр дизеля стоил 199,49 пенсов — за год он подорожал на 65,4 пенса. Если объёмы перевозок сократятся вместе со снижением продаж бензина, это приведёт к тревожным последствиям для британской экономики. На удивление, официальная статистика не подтверждает такие прогнозы: на прошлой неделе общий объём перевозок достиг 101,3% допандемийного уровня.

Пресс-секретарь топливной компании AA Люк Босдет в интервью The Times объяснил такой феномен тем, что многие автомобилисты снизили скорость, чтобы меньше тратить бензин. Осторожное вождение может сократить его расход на 15—20%, при этом Босдет отмечает, что многие «отрепетировали методы экономии бензина» во время дефицита прошлой осенью. Глава AA Эдмунд Кинг недавно во время рабочей поездки пересёк всю Великобританию с юга на север. По его словам, люди ехали так медленно, что ему пришлось несколько раз уменьшать значение скорости, поддерживаемой системой круиз-контроля, которая была установлена на 65 миль/час.