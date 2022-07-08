TRT: из-за нехватки бензина шриланкийцы пересаживаются на велосипеды

Нехватка топлива на Шри-Ланке привела к обострению массовых протестов, продолжающихся в течение нескольких месяцев, передаёт TRT. Страна переживает самый тяжёлый экономический кризис за последние десятилетия. Дефицит бензина в столице страны вынуждает её жителей пересаживаться с четырёхколесного на двухколёсный транспорт.

Тусита Кахадува обычно ездит на работу на своей машине. Но в последнее время его образ жизни меняют не только цены на бензин в столице Шри-Ланки.

На самом деле причина заключается в том, что для поездки на работу в больнице Коломбо он вообще не может его найти.

ТУСИТА КАХАДУВА, житель Коломбо: Сначала я стоял в очереди за бензином два или три часа, потом от четырёх до шести, затем срок ожидания увеличился до восьми часов. Примерно три недели назад я простоял в очереди за бензином три дня.

И он не единственный, кто вынужден пересесть с четырёх колес на два.

ВИКТОР ПЕРЕРА, владелец магазина велосипедов: Из-за топливного кризиса все покупают велосипеды. Они пытаются добраться до работы. Они не могут всё время стоять в очередях. Однако теперь импорт велосипедов также запрещён.

Нехватка топлива привела к обострению массовых протестов у правительственных зданий с требованием отставки президента Готабаи Раджапаксы, продолжающихся в течение многих недель. Для разгона толпы силовые структуры используют водомёты и слезоточивый газ.

Шри-Ланка переживает самый тяжёлый экономический кризис за последние десятилетия. С прошлого года цены на продукты питания подскочили на 80%. Продавцы отмечают, что многие из тех, кто приходит на этот рынок, не могут позволить себе то, что хотят купить.

ПРАДИП ДЖАЯСИНГХЕ, продавец на рынке: Это проблемы власть имущих. Когда у политиков возникают разногласия, люди становятся беспомощными. Ни у кого нет национальной стратегии или плана, и нет никого, кому мы могли бы об этом сказать.

Врачи опасаются, что из-за нехватки лекарств может рухнуть вся система здравоохранения. Самые элементарные услуги стали проблемой.

Дата выхода в эфир 07 июля 2022 года.