Times: британцы блокировали трассы в знак протеста против рекордных цен на топливо
В различных частях Великобритании прошли акции против резкого роста цен на топливо, которые привели к блокировке нескольких автомагистралей. Полиция предупредила о «серьёзных сбоях», поскольку демонстранты решили перекрыть движение и двигаться медленнее разрешённой скорости, пишет The Times.
Среди прочего участники протеста застопорили трассу M4. Некоторые из них покинули свои машины, «чтобы поиграть в футбол на проезжей части». Заторы также наблюдались в Йоркшире, Шропшире и Эссексе, где автомобилисты намеренно снижали скорость, отмечает издание.
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