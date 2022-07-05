Times: британцы блокировали трассы в знак протеста против рекордных цен на топливо

В Соединённом Королевстве застопорилось движение на нескольких магистралях из-за акции, устроенной автолюбителями. Они намеренно снижали скорость и даже играли в футбол на проезжей части, чтобы привлечь внимание правительства и заставить его решить проблему с подорожанием топлива, сообщает The Times.

В различных частях Великобритании прошли акции против резкого роста цен на топливо, которые привели к блокировке нескольких автомагистралей. Полиция предупредила о «серьёзных сбоях», поскольку демонстранты решили перекрыть движение и двигаться медленнее разрешённой скорости, пишет The Times.

Среди прочего участники протеста застопорили трассу M4. Некоторые из них покинули свои машины, «чтобы поиграть в футбол на проезжей части». Заторы также наблюдались в Йоркшире, Шропшире и Эссексе, где автомобилисты намеренно снижали скорость, отмечает издание.

По словам The Times, акция активно рекламировалась в соцсетях. Её организаторы критиковали соотечественников за «типичное британское» поведение — «ужасно много возмущений и недостаточно действий». Они призвали автолюбителей последовать примеру французов и заблокировать движение по всей стране, «пока не наступят перемены».

Полиция задержала восьмерых протестующих рядом со Вторым Севернским мостом, соединяющим Уэльс и Англию. Демонстрантов обвинили в том, что они нарушали скоростной режим, мешая движению транспорта, поясняет издание.

Один из арестованных 44-летний сварщик Ричард Дайт посетовал, что за последнее время его расходы на топливо выросли почти втрое — со 125 до £300. «Я простой рабочий. Что-то должно произойти. Нам постоянно говорят о Великой Британии. Но что в ней такого великого?» — недоумевал он.

«Я участвую в акции, чтобы помешать правительству обдирать нас до нитки и сказать, что мы хотим иметь возможность работать, не подвергаясь наказанию», — заявила ещё одна протестующая Вики Стампер. По словам женщины, она потеряла работу водителя грузовика и теперь не может оплатить накопившиеся счета.

Основатель FairFuelUK Говард Кокс призвал правительство Бориса Джонсона снизить пошлину на топливо как минимум на 20 пенсов для борьбы с рекордным повышением цен. Его организация не участвовала в протестной акции, но выразила ей «полную поддержку», поскольку «к настоящему моменту люди дошли до точки», заключает The Times.