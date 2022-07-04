New York Post: «не Путин и не нефтяники, а Байден» — обозреватель объяснил, кто виноват в росте цен на бензин в США

Хотя эксперты обвиняют в росте цен на бензин в США Владимира Путина, а президент Байден критикует нефтяную отрасль, на самом деле ответственность за происходящее лежит на американском лидере, пишет обозреватель The New York Post Майкл Шелленбергер. Как поясняет публицист, Байден сам не выдаёт американским нефтяникам разрешение на бурение скважин, которое могло бы разрешить энергетический кризис.

Хотя некоторые эксперты призывают не винить Джо Байдена в повышении цен на бензин и возлагают ответственность на Владимира Путина, а сам американский президент критикует представителей американской энергетической отрасли, на самом деле нефтеперерабатывающие заводы в США уже используют 94% своей мощности, а в Мексиканском заливе — 98%, отмечает обозреватель The New York Post Майкл Шелленбергер. Как подчёркивает автор, это самый высокий показатель загрузки за последние 30 лет. Работа нефтеперерабатывающих заводов на ещё более высокой мощности может привести к повреждению оборудования, предупреждает публицист.

«Если Байден хочет больше американского топлива, то он должен разрешить строительство новых нефтеперерабатывающих заводов», — замечает Шелленберг. Однако 12 мая этого года Министерство внутренних дел отвергло предложение разрешить использование более миллиона акров земли на Аляске для бурения нефтяных и газовых скважин. А два дня спустя Агентство по охране окружающей среды не утвердило план по расширению нефтеперерабатывающего завода на Американских Виргинских островах.

Байден и его защитники заявили: отказ в расширении нефтеперерабатывающего завода на Виргинских островах обусловлен заботой об окружающей среде, однако на самом деле любой, кто заботится о загрязнении воздуха и изменении климата, должен выступать за бурение дополнительных нефтяных и газовых скважин, а не за сокращение, уверен автор статьи. По его словам, выбросы в США сократились на 22% в период с 2005-го по 2020 год, главным образом потому, что дешёвый природный газ заменил уголь.

«По правде говоря, есть много вещей, которые Байден мог бы и всё ещё должен сделать, чтобы снизить цены на энергоносители», — пишет публицист. Он мог бы сослаться на Закон о национальной обороне, чтобы ускорить выдачу разрешений на добычу нефти и газа. Он мог бы установить минимальную цену в $80 за баррель для пополнения Стратегического нефтяного резерва, что стало бы мощным стимулом для отрасли, поскольку предотвратило бы падение цен. Кроме того, президент мог бы объявить о торговых соглашениях с американскими союзниками о поставках им сжиженного природного газа, что стимулировало бы увеличение добычи природного газа и снижение цен.

«Если бы Байден поставил американскую экономику на военные рельсы, как и следовало ожидать, учитывая военные действия России в Европе, мы бы увидели снижение цен на нефть, газ и нефтепродукты менее чем за год», — уверен Шелленберг.

Однако Байден не делает этого, потому что он объявил войну ископаемому топливу, поясняет автор. «Я гарантирую вам, что мы покончим с ископаемым топливом», — напоминает журналист обещание будущего президента студенческому активисту по борьбе с изменением климата в 2019 году. «Я не собираюсь с ними сотрудничать», — сказал политик, имея в виду нефтегазовую отрасль.

Когда руководители нефтегазовых компаний посетили Белый дом в июне, Байден продемонстрировал своё пренебрежение, отказавшись присутствовать на встрече. Вместо этого в то же время он встретился с руководителями ветроэнергетической отрасли. Несколькими днями ранее представители администрации Байдена дали понять, что могут поддержать новый серьёзный налог на нефтяную промышленность, предложенный сенатором от штата Орегон.

Всё это помешало нефтегазовой отрасли инвестировать в добычу. «Если бы вы были нефтяной компанией, зачем бы вы стали вкладывать сотни миллионов долларов в расширение нефтеперерабатывающих мощностей, если бы вы думали, что федеральное правительство или инвесторы закроют вас в ближайшие несколько лет? Риторика, исходящая от администрации, абсолютно безумна», — приводит автор слова топ-менеджера крупного американского банка.

Проблема в том, что Байден находится во власти идеологии дефицита, которая требует, чтобы человечество вернулось к 100%-ной зависимости от возобновляемых источников энергии, как это было до промышленной революции, пишет публицист. Но это заблуждение, считает Шелленберг. Солнечные батареи и электромобили, работающие на литиевых батареях, действительно стали дешевле в последние годы, но в основном потому, что Китай использует принудительный труд для производства этих батарей. Если бы эти технологии были созданы в США рабочими, получающими прожиточный минимум, они никогда не стали бы столь же доступными, отмечает журналист.

«И поэтому, когда вы заправляете свой автомобиль или грузовик и испытываете искушение обвинить президента Байдена в высоких ценах на бензин, действуйте. Потому что это действительно его вина», — заключает автор статьи.