Guardian: взять и поделить — Лиз Трасс намерена передать арестованные российские активы на помощь Украине

Глава МИД Великобритании поддержала идею передачи арестованных Лондоном российских активов в пользу украинцев, пострадавших от боевых действий, сообщает The Guardian. По словам министра, средства могут быть переданы частным лицам на Украине в форме возмещения ущерба или перечислены украинскому государству. Как напомнила Трасс, аналогичная идея уже была одобрена в Канаде, власти которой уже готовят к принятию новые законы, и Великобритания последует её примеру, как только продумает детали.

Великобритания намерена последовать примеру Канады и наложить арест на активы россиян в стране, чтобы передать их Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.

Как напоминает издание, на прошлой неделе Трасс заявила депутатам парламента, что поддерживает идею о том, что правительство может наложить арест на замороженные российские активы в Великобритании и перераспределить их среди пострадавших от военных действий на Украине.

«Я поддерживаю эту идею. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Казначейством, но я, безусловно, согласна с этой концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — отметила глава британского МИД. По её словам, эта инициатива, «скорее всего», потребует принятия соответствующего законодательства, но не обязательно. Изъятые средства могут быть переданы либо частным лицам в виде возмещения ущерба, либо украинскому государству.

Как напоминает газета, в настоящее время Великобритания, в соответствии с «Законом об экономических преступлениях», может приостановить действие российских активов на 56 дней и продлить приостановку на такой же срок. В течение этого периода владелец актива не может извлекать из него какую-либо выгоду.

По словам издания, заявление Трасс было сделано на фоне подготовки министра иностранных дел к участию в конференции по вопросу восстановления Украины в швейцарском городе Лугано. В своём выступлении на конференции Трасс, как ожидается, заявит, что Великобритания будет позиционировать себя в качестве ключевого партнёра Украины в процессе восстановления страны. Министр также должна объявить, что Лондон уже предложил Киеву $1,5млрд в виде многосторонних кредитных гарантий и более £100 млн в виде двусторонней поддержки.

Как уже заявило Министерство иностранных дел, «гуманитарная помощь и программы по разминированию помогут восстановить деревни, посёлки и города, а в долгосрочной перспективе Великобритания поделится экономическим и финансовым опытом, чтобы превратить Украину в мировой центр инвестиций, предпринимательства и передовых технологий». Кроме того, Великобритания будет выступать за восстановление Киева и Киевской области по просьбе президента Владимира Зеленского.

На практике масштаб восстановления будет зависеть от исхода и продолжительности военных действий, а также от того, будет ли Восточная Украина, где произошли самые страшные разрушения, возвращена Киеву или останется в руках России, отмечает издание.По оценкам, около 6,4 млн украинцев покинули страну, а ещё 6—7 млн переехали в западные области Украины. Цена военных действий в случае, если они продлятся до конца года, может достигнуть суммы $1 трлн. Международный валютный фонд оценил дефицит платёжного баланса Украины до июня примерно в €14,3 млрд.

Как сообщает издание, одна из целей конференции в Лугано — обрисовать образ украинской экономики, которая будет соответствовать европейской, со специализацией на сельском хозяйстве, возобновляемой энергетике и технологической отрасли. При этом одним из наиболее чувствительных вопросов станет программа «деолигархизации» и попытка закрепить в стране мощные антикоррупционные институты к моменту, когда в страну могут хлынуть большие потоки денег из США и Европы.