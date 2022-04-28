Guardian: Украина стала пешкой в борьбе британских политиков за власть

Воинственные высказывания министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о России явно говорят о том, что Украина стала пешкой в борьбе британских консерваторов за власть. Как пишет The Guardian, и Борис Джонсон, и Лиз Трасс хотят отпраздновать победу в войне, которую ведут чужими руками, и то, что Великобритания использует этот конфликт для предстоящей грязной борьбы за лидерство, вызывает отвращение.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала российского президента Владимира Путина «подлым мошенником», лишённым здравого рассудка и «не проявляющим никакого интереса к международным нормам». В итоге она заявила: «Мы будем продолжать движение дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей территории Украины». Как считает автор The Guardian Саймон Дженкинс, Трасс играет с огнём и явно упивается воображаемой войной с русским медведем, которую ведёт чужими руками, и никто в руководстве страны, похоже, не в состоянии её удержать.

Как отмечает автор материала, публичное использование слова «мы» отождествляет интересы Великобритании с интересами Киева. Указание не идти ни на какие уступки по отношению к России дал Владимиру Зеленскому и Борис Джонсон перед своим неожиданным визитом в Киев. Трасс также призывает направлять Украине всё больше экономической и военной помощи, и такая поддержка сейчас балансирует на грани открытого противоборства с Россией.

«Она нигде не упоминает о риске, связанном с эскалацией, которой она желает, не говоря о возможных компромиссах ради мира. Её дипломатия — сенсационная, бульварная», — пишет автор статьи.

Он считает, что главным вопросом является не то, насколько ужасен украинский конфликт, а то, что можно сделать, чтобы его остановить. Однако британские власти вместо этого лишь подливают масло в огонь.

«Джонсон и Трасс не заявляют, что вопрос о заключении Украиной соглашения должны решать Зеленский и народ его страны. Они хотят, чтобы он продолжал воевать столько, сколько потребуется для полного разгрома России. Им нужно отпраздновать победу в войне, которую они ведут чужими руками. При этом любого, кто с ними не согласен, можно отвергнуть, пренебрежительно назвав его слабаком, трусом или сторонником Путина. То, что Великобритания использует этот конфликт для предстоящей грязной борьбы за лидерство, вызывает отвращение», — заключает автор материала.