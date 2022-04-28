Guardian: Украина стала пешкой в борьбе британских политиков за власть
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала российского президента Владимира Путина «подлым мошенником», лишённым здравого рассудка и «не проявляющим никакого интереса к международным нормам». В итоге она заявила: «Мы будем продолжать движение дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей территории Украины». Как считает автор The Guardian Саймон Дженкинс, Трасс играет с огнём и явно упивается воображаемой войной с русским медведем, которую ведёт чужими руками, и никто в руководстве страны, похоже, не в состоянии её удержать.
Как отмечает автор материала, публичное использование слова «мы» отождествляет интересы Великобритании с интересами Киева. Указание не идти ни на какие уступки по отношению к России дал Владимиру Зеленскому и Борис Джонсон перед своим неожиданным визитом в Киев. Трасс также призывает направлять Украине всё больше экономической и военной помощи, и такая поддержка сейчас балансирует на грани открытого противоборства с Россией.
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