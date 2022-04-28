Libération: США нужна слабая Россия, но в Европе не хотят возвращения 90-х

Для Соединённых Штатов Россия — враг, но отдалённый, поэтому они хотят видеть её слабой, считает французский политолог Сирил Бре. В интервью для Libération от отмечает, что европейцы, наоборот, понимают, что Россия ещё долго будет их соседом, к тому же они хотят участвовать в дальнейшем мирном урегулировании на Украине, поэтому им политолог советует держать баланс и не ввязываться в конфликт.

Запад впервые открыто отправляет тяжёлые вооружения на Украину, пишет Libération. Но при этом никакой перемены на поле не ожидается, поскольку для того, чтобы этими вооружениями воспользоваться, нужно долго учиться и тренироваться. Но этот шаг говорит о переменах на дипломатической арене и о том, как Запад теперь будет позиционировать себя по отношению к Москве, отмечает французский профессор Сирил Бре.

Американцы, по его словам, считают Россию врагом. Их цель в том, чтобы Россия была слабой, не смогла бы в будущем провести военную операцию такого масштаба. И поэтому действуют они очень жёстко, в частности, объявляют бойкот российским энергоресурсам. Они говорят, что их соперник слабее, чем они думали, ведь Россия не захватила Украину целиком. Россия для Штатов соперник отдалённый и небольшой, не как Китай. Кроме того, американцы хотят внутри НАТО добиться единодушия от европейцев, чтобы не допустить европейской автономии и раскола. Сирил Бре также отмечает, что американцы заинтересованы в том, чтобы российские углеводороды не шли в европейские страны, чтобы те переходили на сжиженный природный газ, экспортёры которого — друзья Вашингтона.

Европейцы знают, что Москва будет их соседом «по лестничной клетке» на протяжении веков и что российское ядерное оружие у их дверей. Поэтому у них гораздо более сдержанная позиция. Вашингтон же, по словам эксперта, хочет унизить Россию и сменить её правящий режим. А европейцы знают, что это приведёт к ужасной нестабильности на континенте, Россия вернётся в 90-е. Европа хочет всеми силами избежать этой «политической чёрной дыры», тем более что никто не знает, кто мог бы стать преемником Путина.

Если европейцы едины в своей санкционной политике и в помощи Украине, то они придерживаются разных взглядов по поводу стратегии в отношении США. Некоторые страны хотят сохранить связи с Россией, а другие, как страны Балтии и Польша, придерживаются гораздо более жёсткой линии.

Объявление Германии о поставке Украине танков показывает, по мнению политолога, что Олаф Шольц готов брать на себя больше политической ответственности на континенте, чем его предшественница Меркель. Но это не означает, что Германия станет более близкой Штатам. «Военный авантюризм Вашингтона лишь пугает Берлин».

Баланс держать сложно, но Запад в силах сдержаться от воинственности, считает политолог. Это будет проще, когда линия фронта стабилизируется. После окончания боевых действий обеспечивать мир на Украине будут международные организации и третьи страны. Если же Европа сейчас будет принимать участие в украинских событиях, она не сможет потом выполнять роль миротворца. Россия, в свою очередь, понимает, что ей нужно сотрудничество с Западом в решении актуальных мировых вызовов.

Но при этом политолог считает, что Россия пойдёт на новые действия, поскольку на кону стоит режим самого Путина. Ему нужна победа до лета, и, по мнению Сирила Бре, Россия хочет взять под контроль Азовское море, соединить по суше Крым и Россию и дойти до Молдавии, пишет Libération.