SVT: Швеция собирается подавать заявку в НАТО одновременно с Финляндией

В случае принятия соответствующего решения Швеция хочет подать заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией, пишет SVT со ссылкой на финские СМИ. Как отмечает канал, до сих пор процесс в Финляндии на этом направлении шёл быстрее, поэтому Стокгольму приходится её догонять, притом что решение на счёт подачи заявки может быть принято уже к середине мая.

Швеция хочет подать заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией, если она на это всё-таки решится. При этом на такой шаг она может пойти уже в середине мая, пишет SVT со ссылкой на данные финской газеты Iltalehti.

По информации газеты, шведское правительство обратилось с подобной просьбой к Финляндии, притом что соответствующее решение может быть принято начиная с 16 мая. Подобная дата совпала бы с визитом президента Финляндии Саули Ниинистё в Швецию.

«Это достоверная информация в том смысле, что Швеция и Финляндия должны действовать согласованно. Этот процесс в Финляндии до сих пор шёл быстрее, и теперь шведское правительство ускорило свою деятельность на этом направлении», — отметил обозреватель SVT Матс Кнутсон.

Предполагается, что свой окончательный вердикт насчёт членства в НАТО аналитическая группа выпустит на две недели раньше, чем считалось ранее. Ориентировочная дата публикации — не позднее 13 мая.

«Этот процесс ускорили, когда премьер-министр Финляндии Санна Марин была в Швеции и заявила, что речь идёт о считаных неделях. Поэтому шведское правительство оказалось вынуждено пересмотреть график. И это значит, что новости могут появиться в середине мая», — сообщил обозреватель.

Ранее Социал-демократическая партия Швеции заявила, что выступит с заявлением по вопросу НАТО к 24 мая. Если социал-демократы согласятся вступить в альянс, то Швеция могла бы официально сообщить о том, что заинтересована в членстве в НАТО, так как многие ведущие шведские партии уже давно хотят присоединиться к блоку.

При этом в случае подачи заявки в НАТО, её должны одобрить все члены альянса, на что, судя по всему, может уйти до нескольких месяцев.

Что же касается Финляндии, то парламентское большинство в этой стране и так поддерживает членство в НАТО.

«Мы в Финляндии пока официального решения не принимали, но уже сейчас ясно, что в парламенте значительное большинство хочет, чтобы Финляндия довольно быстро вступила в НАТО», — ранее заявил зампредседателя парламентского комитета Финляндии по иностранным делам Эркки Туомиоя.