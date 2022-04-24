Yle: глава МИД Финляндии поддержал скорейшее вступление страны в НАТО

06:19
Токаев поздравил православных жителей Казахстана с Пасхой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей страны с праздником Пасхи.
06:02
Президент Региональной ассоциации оценщиков назвал способы выгодного вложения средств
Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков рассказал в беседе с RT о том, как правильно управлять накопленными средствами с целью их сохранения и приумножения.
05:55
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в районе Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы РАН.
05:37
Зеленский назвал условия отказа Украины от переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона выйдет из переговоров с Россией в случае проведения референдумов в контролируемых российской армией регионах.
05:15
МО: российские военные разминируют дома в Херсонской области
Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота России проводят разминирование в одном и посёлков Херсонской области, сообщает российское Минобороны.
04:56
Мадуро: президент Колумбии планирует акты насилия в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что колумбийский лидер Иван Дуке планирует диверсии на территории боливарианской республики.
04:38
Kyodo: в Японии на месте исчезновения круизного лайнера найдены семь человек
Семь человек обнаружены в районе исчезновения круизного судна KAZU 1 у острова Хоккайдо, сообщает агентство Kyodo.
04:26
Глава DIHK: эмбарго на российский газ стало бы для ФРГ катастрофой
Генеральный директор объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен заявил, что введение эмбарго на газ из России стало бы для ФРГ катастрофой.
04:09
МВД предложило выдавать свидетельства госпрограммы переселенцам из ДНР и ЛНР
МВД предлагает распространить правила выдачи свидетельства госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, прибывших в Россию из Украины, на переселенцев из ДНР и ЛНР.
03:55
Трамп заявил о разрушении США нынешней администрацией
Действующая администрация разрушает США и ведёт страну в ад, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
03:37
Генсек ООН посетит Турцию 25 апреля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Анкару в понедельник, 25 апреля.
03:19
Иммунолог Жемчугов: коронавирус может стать сезонным
Коронавирус может стать сезонным заболеванием или перейти на животных, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
03:05
Пасхальная служба прошла на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Праздничная пасхальная церковная служба для российских военных прошла на территории авиабазы Хмеймим в Сирии.
02:50
Частицу Благодатного огня доставили в Абхазию
Частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставлена в Абхазию, сообщает РИА Новости.
02:35
Reuters: не менее 12 мигрантов погибли при крушении лодок у берегов Туниса
По меньшей мере 12 мигрантов погибли в результате крушения четырёх лодок у берегов Туниса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности.
02:19
Пушков: ФРГ взяла курс на сворачивание отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия приняла решение о проведении курса на сворачивание отношений с Россией.
02:05
«Рейнджерс» уступил «Бостону» в НХЛ, несмотря на 32 сейва Шестёркина
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
02:03
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи.
01:58
«Бетис» в серии пенальти одолел «Валенсию» и выиграл Кубок Испании по футболу
Севильский «Реал Бетис» в серии пенальти одержал победу над «Валенсией» в финальном матче Кубка Испании по футболу.
01:49
В «Нижнем Новгороде» намерены подать жалобу в ЭСК из-за удаления в матче с «Локомотивом»
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб собирается подать жалобу по поводу удаления полузащитника команды Ильи Берковского в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (1:2).
01:38
Хоккеист «Питтсбурга» Летанг: Малкин мгновенно делает нашу команду лучше
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг высказался об игре российского нападающего команды Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».
01:30
Пасхальная служба проходит в Главном храме ВС России
В Главном храме Вооружённых сил России проходит пасхальная служба, сообщает российское Минобороны.
01:12
Фьюри не исключил, что завершит карьеру после победы над Уайтом
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении спортивной карьеры после своей победы над соотечественником Диллианом Уайтом.
01:03
Агент Фукса заявил, что бразильский футболист останется в следующем сезоне в ЦСКА
Футбольный агент Августо Ногейра, представляющий интересы бразильского защитника ЦСКА Бруно Фукса, рассказал о будущем своего клиента.
01:02
Синоптик Вильфанд пообещал переменчивую погоду на следующей неделе в Москве
Следующая неделя в Москве начнётся с тёплой погоды, 27 апреля температура резко упадёт, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
00:43
Тарпищев: Рублёв обыграет Джоковича, если покажет свой лучший теннис
Президент Федерации теннис России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва в матче с Новаком Джоковичем в финале турнира в Белграде.
00:42
В Москве торжественно откроется речная навигация
В воскресенье, 24 апреля, в Москве откроется речная навигация, на Северном речном вокзале запланированы праздничные мероприятия.
00:38
Фьюри нокаутировал Уайта и защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри в титульном бою взял верх над соотечественником Диллианом Уайтом.
00:18
Федотов ответил на вопрос о борьбе «Сочи» за медали в РПЛ
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о целях своей команды до конца сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
00:08
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на 24 апреля.
00:04
Месси впервые в карьере завоевал клубный трофей не с «Барселоной»
Аргентинский нападающий Лионель Месси стал чемпионом Франции по футболу в составе ПСЖ сезона-2021/2022.
00:01
Благодатный огонь доставлен в храм Христа Спасителя
Частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
23:51
ПСЖ сыграл вничью с «Лансом» и досрочно стал чемпионом Франции по футболу
ПСЖ одержал победу над «Лансом» в матче 34-го тура французской футбольной Лиги 1.
23:50
Красный Крест сообщил, что судно с 60 пассажирами на борту затонуло в Ливане
Судно, на борту которого находились 60 человек, затонуло у порта города Триполи в Ливане. Об этом заявили в местном отделении Красного Креста.
23:40
В «Локомотиве» хотят продлить контракт с Гилерме
Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался об истекающем контракте голкипера команды Маринато Гилерме.
23:33
Мэр Мариуполя сообщил, что в четырёх церквях города пройдут пасхальные богослужения
Пасхальные богослужения пройдут в четырёх церквях Мариуполя. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко.
23:17
Самолёт с Благодатным огнём из Израиля приземлился во Внукове
Самолёт, на борту которого находится Благодатный огонь из Иерусалима, приземлился в аэропорту Внуково-3. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного.
23:17
Матч «Сент-Этьена» и «Монако» приостанавливали на 25 минут из-за поведения фанатов
Матч 34-го тура французской футбольной Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Монако» во втором тайме был приостановлен.
23:02
Борис Ротенберг рассчитывает возобновить игру за «Локомотив»
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг ответил на вопрос, собирается ли он ещё выступать за команду.
23:00
В Госдепе не стали комментировать слова Зеленского о визите Блинкена на Украину
Официальный представитель Госдепа США не стал комментировать слова украинского президента Владимира Зеленского о визите главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена на Украину.
22:56
«Монако» с Головиным разгромил «Сент-Этьен» в матче Лиги 1
«Монако» одержал крупную победу над «Сент-Этьеном» в матче 34-го тура французской футбольной Лиги 1.
22:43
Лоськов рассказал о своём будущем в «Локомотиве»
Бывший футболист и тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов ответил на вопрос по поводу своей возможной работы в московском клубе.
22:43
Премьер Израиля Беннет и Генсек ООН обсудили урегулирование ситуации на Украине
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд тем.
22:30
В СК сообщили о расследовании факта обстрела украинскими военными гумкоридора в Мариуполе
Следственный комитет (СК) России расследует факт обстрела украинскими военными гуманитарного коридора в Мариуполе.
22:26
Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
22:16
Минобороны России: спецслужбы Украины и Британии планируют провокацию в Лисичанске
Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске, чтобы сообщить о «бесчинствах русских». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
22:04
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела погранпункта в Курской области
Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
22:02
Сильченко: в шоке от бурной реакции в соцсетях на моё фото с игроками ПСЖ
Российская гольфистка Марта Сильченко рассказала о неожиданно бурной реакции в социальных сетях на её совместную фотографию с футболистами ПСЖ в лифте.
21:57
Российская гольфистка Сильченко рассказала, как оказалась в одном лифте с футболистами ПСЖ
Российская гольфистка Марта Сильченко, которая сделала нашумевшее в сети селфи с игроками футбольного клуба ПСЖ, рассказала, как оказалась с представителями французской команды в одном лифте.
21:57
Пентагон не стал комментировать слова Зеленского о визите главы Минобороны США на Украину
В Пентагоне не стали комментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее анонсировал визит главы американского Минобороны Ллойда Остина на Украину.