Yle: глава МИД Финляндии поддержал скорейшее вступление страны в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выступил за скорейшее вхождение страны в состав НАТО, пишет Yle. Глава МИД отмечает, что после начала российской спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе изменилась, а в будущем перед страной могут возникнуть проблемы при вступлении в альянс.

Если Финляндия не попытается вступить в НАТО сейчас, в будущем с этим могут возникнуть проблемы, заявил в субботу в эфире телеканала Yle TV1. По словам главы МИД, украинский конфликт заставил Финляндию пересмотреть свою политику безопасности.

Выступая в эфире телеканала Yle TV1, Хаависто указал, что сложно представить более драматическое изменение обстановки с безопасностью в Европе, чем события на Украине. «Что ещё более плохое должно было произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о НАТО?» — задал он вопрос в студии.

Как рассказывает сайт телеканала, в Финляндии обсуждают, какие гарантии безопасности получит страна во время предполагаемого процесса подачи заявления в альянс. На данный момент в качестве партнёра НАТО Финляндия не попадает под Статью 5, которая предполагает, что нападение на одного из членов организации считается нападением на всех. В интервью Хаависто отметил, что стране придётся рассчитывать на собственную оборону во время возможной подачи заявки на вступление в альянс.

На этой неделе в парламенте Финляндии стартовали дебаты о вступлении в НАТО, которые должны поставить точку в этом вопросе. Финский телеканал провёл анализ и выяснил, что большинство депутатов — 114 человек — поддерживают такое решение. При этом Пекка Хаависто считает, что было бы хорошо синхронизировать свои действия в этом направлении с соседней Швецией. В то же время глава МИД подчеркнул, что Финляндия является суверенным государством и принимает собственные решения о безопасности и обороне. Со своей стороны Россия предупредила обе скандинавские страны о «последствиях» вступления в НАТО, напоминает Yle.