Радикализация и милитаризм: FP предупредил об опасностях превращения Украины в новую Сирию или Ливию

Ввод российских войск на Украину стал для западного мира переломным и эмоциональным моментом, а борьба этой страны против России воспринимается в романтических тонах, что, однако, мешает принятию хладнокровных решений, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, массированные поставки военной техники на Украину и прибытие в эту страну большого количества боевиков может привести к бесконтрольному распространению оружия, а также радикализации и милитаризации населения.

Ввод российских войск на Украину стал переломным моментом для западного мира — моментом, который вернул к жизни чувства историчности и волнения, а также ощущения экзистенциального противостояния, в рамках которого оппонент Запада «вновь пытается устроить раздел Европы и опустить железный занавес». Все эти эмоции придали борьбе Украины против России романтический оттенок и западный мир окунулся в неё с головой, пишет Foreign Policy.

Все политические ходы и анализ осуществлялись по принципу «как можно быстрее» и в духе романтизма. На Украину отправляют оружие, а молодёжь из далёких стран едет на фронт; милитаризация местного населения численностью 41 млн человек только приветствуется, а дипломаты корпят над планами по ускоренному вступлению Киева в ЕС. И эта тенденция только набирает обороты: США отправляют беспилотники, вертолёты и гаубицы на укрепление обороны в Донбассе, в то время как их союзники уже готовятся помочь Украине зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими орудиями и, возможно, даже истребителями.

«Всё это до жути напоминает те дни, когда народные выступления против бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и президента Сирии Башара Асада вылились в насилие, а политика поддержки революционеров с благими целями основывалась на надеждах, добродетельных намерениях и стремлении предпринять что-то как можно скорее, притом что этим шагам не хватало должной осмотрительности и проработки. Как и на Ближнем Востоке и в Северной Африке, такой подход может привести к тому, что Запад посеет семена кризиса последующего десятилетия, так как сейчас он не способен на тщательное планирование», — предупреждает Foreign Policy.

Ещё до того, как Россия перешла Рубикон, Запад поставлял Украине различные средства, чтобы у неё был хоть какой-то шанс выжить в надвигающимся катаклизме. Современные вооружения вроде ставших притчей во языцех противотанковых ракет Javelin и ЗРК Stinger отправлялись целыми партиями, как и стрелковое оружие, боеприпасы, бронированные автомобили и современные радиостанции. При этом масштабы и скорость этих поставок по воздуху на Украину, по всей видимости, не имеют аналогов в современной истории. Предполагается, что такая помощь позволит украинцам в какой-то мере нивелировать технологическое преимущество России.

Разумеется, продолжает журнал, в этой логике есть своя правда, но она далеко не полная. Распространение таких вооружений, как «Джавелины» и «Стингеры», обычно жёстко регламентировано во многом по причине их ужасающей мощи. Даже давний союзник США Франция попала в крайне неловкое положение, став фигурантом расследования в 2019 году, когда выяснилось, что она неподобающим образом применяла «Джавелины» в рамках своих секретных операций в Ливии.

Между тем Восточная Европа, включая саму Украину, печально известна тем, что она не слишком хорошо умеет мешать распространению вооружений.

«Иными словами, направляя передовые вооружения на миллиарды долларов в страну, которая погрязла в распространении вооружений и чьи механизмы контроля и надзора пострадают от конфликта, западный мир, возможно, только что уронил первую костяшку домино, дав старт процессу, который закончится тем, что будущие террористические группировки или другие негосударственные образования смогут обзавестись «Джавелинами» и «Стингерами», как только на Украине рассеется дым», — считает издание.

Но Запад отправлял на Украину не только оружие, но и своих граждан. Хотя речь здесь идёт не о централизованных поставках, а о личных решениях отдельных индивидов, на практике западные государства крайне вяло отговаривают своих граждан от поездки на фронт. Сообщения о десятках молодых людей, которые едут на чужбину, чтобы сражаться, по их мнению, за правое дело в то время, как государство им никак в этом не мешает, опять заставляет провести тревожные параллели между Сирией и Ливией с одной стороны и с Украиной — с другой.

По состоянию на 6 марта, на Украину отправилось около 20 тыс. иностранных граждан, намеревающихся принять участие в боевых действиях. Это много, учитывая, что более чем за 10 лет сирийского конфликта туда прибыло 40 тыс. человек. При этом, как видно на примере Сирии и Ливии, в будущем всё это может создать серьёзные правовые проблемы и проблемы в сфере безопасности. Многие из боевиков вдохновляются националистическими идеями, а некоторых вполне можно назвать правыми экстремистами, хотя официальный российский нарратив, как считает журнал, несколько преувеличивает их численность.

Более того, такие идеологически заряженные боевики зачастую демонстрируют склонность к радикализации, учитывая, что участие в боевых действиях нередко расшатывает моральные устои и понятия о здравом смысле. Между тем довольно затруднительно отследить передвижения этих бывших комбатантов, когда те будут возвращаться в Европу и США, а также проконтролировать их на наличие прихваченного с собой стрелкового оружия.

Возвращение на родину правых экстремистов может усугубить кризис, учитывая, что они могут воспользоваться своим опытом конфликтов для обучения и вербовки соратников, а также планирования новых акций с применением насилия.

Более того, эта проблема будет усугубляться в геометрической прогрессии по мере продолжения боевых действий и дальнейшей милитаризации украинского общества. Поэтому Европа вместе с Киевом должна заняться тем, чтобы помешать этому процессу, дабы после окончания конфликта последний не похоронил надежды на либерализацию и демократизацию Украину.

Хотя понятно, почему в контексте ввода российских войск на Украину Запад принимал те или иные решения, он также открыл ящик Пандоры с потенциальными тяжёлыми последствиями. Это значит, что нынешние действия Запада могут в будущем привести к тому, что передовое европейское и американское оружие попадёт в руки экстремистов. Такое развитие событий спровоцирует новую волну внутреннего терроризма, а также поспособствует появлению в Восточной Европе милитаризованного государства.

«Стратегические и моральные императивы гласят, что Запад должен поддерживать Украину. Но западные лидеры должны делать это мудро, признавая необходимость целенаправленной разработки правовых и надзорных базовых принципов, необходимых, чтобы нивелировать множество дополнительных проблем, которыми чреваты поставки вооружений. Таким образом Запад не даст сегодняшним благим намерениям выйти ему боком завтра», — подытоживает Foreign Policy.