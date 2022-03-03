Focus: несмотря на запрет правительства ФРГ, немецкие правоэкстремисты уже отправились на Украину

Правительство Германии намерено запретить «гражданам с экстремистскими взглядами» принимать участие «в военных учениях или боях на территории Украины или России», сообщает Focus. Однако в Федеральном ведомстве по охране Конституции Германии подтвердили, что несколько правых экстремистов уже отправились на Украину. Как отмечает издание, украинские боевики активно размещают в интернете рекламу, призывающую иностранцев присоединиться к «обороне» страны.

Правительство Германии, вероятно, не сможет заставить граждан, желающих поехать на Украину для участия в боевых действиях, отказаться от своих намерений. Судебное преследование за это не предусмотрено ни международным правом, ни уголовным законодательством Германии — вне зависимости от того, какую сторону выберут немцы. Об этом сообщили как в Министерстве внутренних дел, так и в Министерстве обороны Германии. При этом за причастность к военным преступлениям такие граждане будут нести полную ответственность, пишет Focus.

Однако правительство ФРГ в любом случае намерено запретить это экстремистам. Как заявили в министерстве внутренних дел, если станут известны «намерения граждан Германии с экстремистскими взглядами» принять участие «в военных учениях или боях на территории Украины или России», федеральная полиция примет меры. Полицейские проведут юридическую проверку и выяснят, возможно ли запретить этим гражданам выезжать из страны.

Тем временем предполагается, что несколько экстремистов из Германии уже отправились на Украину. Это подтвердило Федеральное ведомство по охране Конституции Германии. Однако сведений об их участии в боевых действиях нет. Как сообщили в ведомстве, большинство правых экстремистов в Германии «выступают с пророссийских позиций», однако некоторые группировки, например неонацистское движение «Третий путь», симпатизируют украинским националистическим группировкам.

Ранее в министерстве внутренних дел заявили, что в настоящее время федеральная полиция «осведомлена о возможных перемещениях правых экстремистов». При любых подозрениях выезд из страны будет запрещён, а загранпаспорт подлежит конфискации. Кроме того, подозреваемых могут обязать регулярно отмечаться в ближайшем полицейском участке.

Как отмечает издание, с начала войны украинские боевики размещают в интернете рекламу, призывающую иностранцев присоединиться к «обороне Украины». Ультранационалистический батальон «Азов» также пытается вербовать добровольцев из-за рубежа онлайн. Это подразделение подчиняется Национальной гвардии Украины и поддерживается сторонниками Национал-демократической партии Германии.

В минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский также обратился к иностранцам: «Если вы в Европе и у вас есть боевой опыт, если не хотите смотреть на нерешительность политиков, то вы можете приехать к нам и вместе с нами защищать Европу». Он призвал добровольцев обращаться в посольства Украины в своих странах, пишет Focus.