Der Spiegel: Шольц исключил возможность военной операции НАТО на Украине

Военного вмешательства Германии и НАТО на Украине не будет, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «В этой ситуации это было бы неправильно», — подчеркнул он, добавив, что вместо этого нужно оказывать Киеву финансовую и гуманитарную помощь. Необходимо соблюдать баланс между последовательностью и надлежащей осторожностью, передаёт слова главы ФРГ Der Spiegel.
Канцлер Германии Олаф Шольц исключает возможность военного вмешательства со стороны НАТО в ситуацию на Украине, сообщает Der Spiegel. «Мы не совершим военного нападения. Это касается НАТО — оно этого не сделает — и всех остальных. В этой ситуации это было бы неправильным», — заявил глава ФРГ во время визита в Израиль.
Он призвал оказывать Украине финансовую и гуманитарную помощь. По его словам, санкции против России уже оказывают действие. А это свидетельствует о том, что позиция между последовательностью и надлежащей осторожностью правильная, подчеркнул Шольц: «Я считаю, что это правильное решение».
По словам канцлера, он будет прилагать усилия для скорейшего продолжения мирных переговоров между Россией и Украиной: «Сейчас важно, чтобы у дипломатии вновь появился большой шанс». В то же время он вновь призвал Россию немедленно прекратить боевые действия.
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