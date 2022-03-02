Der Spiegel: Шольц исключил возможность военной операции НАТО на Украине

Военного вмешательства Германии и НАТО на Украине не будет, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «В этой ситуации это было бы неправильно», — подчеркнул он, добавив, что вместо этого нужно оказывать Киеву финансовую и гуманитарную помощь. Необходимо соблюдать баланс между последовательностью и надлежащей осторожностью, передаёт слова главы ФРГ Der Spiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц исключает возможность военного вмешательства со стороны НАТО в ситуацию на Украине, сообщает Der Spiegel. «Мы не совершим военного нападения. Это касается НАТО — оно этого не сделает — и всех остальных. В этой ситуации это было бы неправильным», — заявил глава ФРГ во время визита в Израиль.

Он призвал оказывать Украине финансовую и гуманитарную помощь. По его словам, санкции против России уже оказывают действие. А это свидетельствует о том, что позиция между последовательностью и надлежащей осторожностью правильная, подчеркнул Шольц: «Я считаю, что это правильное решение».

По словам канцлера, он будет прилагать усилия для скорейшего продолжения мирных переговоров между Россией и Украиной: «Сейчас важно, чтобы у дипломатии вновь появился большой шанс». В то же время он вновь призвал Россию немедленно прекратить боевые действия.