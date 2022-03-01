Das Erste: несмотря на требования Зеленского, европейцы не торопятся принимать Украину в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подал официальную заявку на членство Украины в Евросоюзе и настаивает на немедленном «присоединении по новой специальной процедуре», пишет Das Erste. Однако Брюссель не намерен предоставлять Украине особые условия — к ней будут применяться те же критерии, что и к другим странам, а для того, чтобы им соответствовать, ей могут потребоваться целые десятилетия. Как отмечает издание, о членстве страны в НАТО также не может быть и речи.

«Слова, которые вселяют надежду»: председатель Европейской комиссии Урсула фон Ляйен высоко оценила тесные отношения между Европейским союзом и Украиной. Она подчеркнула: «Со временем Украина действительно должна вступить в ЕС, она одна из нас, и мы хотим, чтобы она была одной из нас», — передаёт Das Erste.

Это предложение содержит два высказывания, которые необходимо воспринимать как одно целое. Однако президент Украины Владимир Зеленский обращает внимание лишь на вторую часть — «вступить в ЕС». В связи со спецоперацией России на Украине он требует немедленного «присоединения по новой специальной процедуре». «Я уверен, что это справедливо, я уверен, что мы это заслужили», — заявил Зеленский в видеообращении.

Еврокомиссия же делает акцент на первой части — «со временем…». По словам её представителя, к Украине применяются те же условия, что и к другим странам, несмотря на действия России. Прежде чем присоединиться к ЕС, Украина должна пройти через длительный процесс и адаптироваться к европейским ценностям и правовой базе ЕС. На это могут уйти целые десятилетия.

Как отмечает издание, президент России Владимир Путин прямо связал проведение спецоперации в соседней стране с тем, что Украина ориентирована на Запад, большая часть её населения стремится вступить в ЕС, а правительство жаждет членства в НАТО.

«После массовых протестов на Майдане в Киеве украинцы неоднократно давали понять, что видят своё будущее на Западе», — пишет автор статьи. ЕС «чувствует себя обязанным Украине», и это выражается в особых отношениях, которые он построил с Киевом, особенно после аннексии Крыма* Россией в 2014 году. Было заключено соглашение об ассоциации, предусматривающее тесное экономическое сотрудничество, особенно в энергетической сфере. Граждане Украины пользуются безвизовым режимом для поездок в ЕС.

С начала российской спецоперации ЕС предоставил Украине огромную прямую помощь и политическую поддержку — посредством «беспрецедентного пакета санкций» и поставок оружия на сумму €450 млн.

Тем не менее от Украины пришёл официальный запрос: Зеленский подал заявку на членство Украины в Евросоюзе. Однако представитель Еврокомиссии подчеркнул, что решение о членстве Украины в ЕС должны принимать главы 27 государств и правительств.

Они сформулировали для этого чёткие условия: уважение ценностей ЕС, хорошо развитая рыночная экономика, способная выдержать конкуренцию на внутреннем рынке ЕС, и принятие общей правовой системы. В ходе длительной процедуры страна-кандидат должна доказать, что соответствует этим критериям.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок занимает по вопросу принятия Украины в ЕС довольно сдержанную позицию. По её словам, этот процесс невозможно завершить за несколько месяцев. Лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер высказался за скорейшее предоставление Украине экономического статуса, аналогичного статусу Швейцарии или Норвегии. По вопросу членства Украины в ЕС Вебер также указал на необходимые критерии.

Подобным образом Еврокомиссия пытается заявить о будущих европейских перспективах Украины и выразить с ней солидарность. В то же время она пытается избежать недопонимания, которое могли породить последние заявления Зеленского.

Дебаты о присоединении Украины к ЕС в настоящее время «неуместны» прежде всего с политической точки зрения: обеим сторонам будет труднее начать мирные переговоры. В качестве условия возможного соглашения с Киевом Кремль выдвигает безусловный учёт интересов безопасности России. С точки зрения Москвы, к ним относятся признание российского суверенитета над Крымом и демилитаризация Украины.

Фактически о членстве страны в НАТО не может быть и речи — некоторые из 30 членов альянса занимают по этому вопросу критическую позицию. Кроме того, действует правило, согласно которому в альянс не принимаются государства, имеющие неурегулированные конфликты с соседями, отмечает Das Erste.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).