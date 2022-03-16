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Обозреватель WPost: у западных неонацистов на Украине свои цели

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Неонацисты и националисты, которые изъявили желание поучаствовать в вооружённом конфликте на Украине на стороне Киева, преследуют свои собственные цели, предупреждает обозреватель The Washington Post Рита Кац. По её словам, одни из них просто хотят реализовать свои жестокие фантазии, другие же видят в Украине «учебно-экспериментальную среду для фашистского государственного строительства».
Обозреватель WPost: у западных неонацистов на Украине свои цели
AP
Неонацисты используют вооружённый конфликт на Украине в своих целях, пишет в своей статье для The Washington Post исполнительный директор неправительственной организации SITE Intelligence Group Рита Кац.

С тех пор как Владимир Путин отдал приказ о вводе войск на украинскую территорию, западные неонацистские и националистические интернет-платформы наводнены сообщениями, в которых пользователи этих площадок организуют совместные поездки на Украину и планируют, как пересечь польско-украинскую границу и поучаствовать в конфликте.

Но их цель, как отмечает Кац, «состоит не в том, чтобы защищать Украину, какой мы её знаем — многонациональное демократически настроенное общество во главе с президентом-евреем».

Некоторые неонацисты просто рассматривают этот новый конфликт как место для претворения в жизнь своих жестоких фантазий. Однако для других сила, которая манит их на украинскую территорию, — это общее видение ультранационалистического этногосударства. Они видят в Украине прекрасную возможность для достижения этой цели и превращения её в модель на экспорт по всему миру, говорится в статье.
 
Все эти «потенциальные боевики» вербуются такими группировками, как батальон «Азов» — крайне правое националистическое украинское военизированное и политическое движение. В 2014 году «Азов» был включён в состав украинской Национальной гвардии.

Хотя «Азов» остаётся второстепенным движением на Украине, однако среди многих экстремистов это невероятно привлекательный бренд. С помощью сайтов, на которых собираются сторонники превосходства белой расы, этот батальон открыто набирает в свои ряды выходцев с Запада. Наклейки и нашивки «Азов» были замечены по всему миру, например, на рюкзаке одного из демонстрантов-неонацистов на протестах в июле 2020 года в американском штате Теннесси или на мотоцикле, задействованном в попытке подрыва мечети в Италии.

Обозреватель The Washington Post при этом поясняет: не все ультраправые в восторге от «Азова», поскольку этот батальон некоторые считают связанным с Израилем или еврейскими спонсорами.

Однако с тех пор, как 25 февраля «Азов» публично пригласил иностранных боевиков в свои ряды, официальный чат батальона в Telegram был забит сообщениями от людей из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Швеции, Польши и других западных стран, которые изъявили своё желание вступить в него.

Разноязычные неонацистские чат-группы и каналы ретранслировали призыв «Азова».

«Я не замечала такого уровня вербовочной активности в масштабах одного движения с тех пор, как «Исламское государство»* провозгласило свой так называемый халифат в 2014 году и искало сочувствующих по всему миру, чтобы те к нему присоединились, — отмечает автор статьи. — Мы в SITE — разведывательной группе, отслеживающей мировых экстремистов, — заметили всплеск онлайн-активности белых националистов и неонацистов в связи с вооружённым конфликтом на Украине».

Многие западные ультраправые экстремисты выступают против России, поскольку они отождествляют её с бывшим Советским Союзом и поэтому считают её коммунистической. Тем не менее эта мобилизация во имя Украины вызвана не только общим врагом: мобилизовавшиеся рассматривают российско-украинский конфликт как важную возможность для продвижения белого национализма с помощью повстанческого движения.

Для них Украина — это «учебно-экспериментальная среда для фашистского государственного строительства, созревшая для вооружённого захвата власти крайне правыми». И именно этот сценарий они жаждут увидеть в своих собственных странах.

При этом, по словам автора, у самых радикальных неонацистов план ещё более зловещий. Они рассматривают Украину как шанс для продвижения «акселерационистских» повесток, которые стремятся ускорить общецивилизационный коллапс, а затем построить из пепла фашистские этногосударства.
 
Как предостерегает автор, экстремисты, успешно добравшиеся до Украины, могут вернуться домой с новым оружием и боевым опытом за плечами — или остаться на Украине, откуда они смогут дальше влиять на своих соотечественников через интернет.

«Как мы все прекрасно понимаем, тот факт, что экстремисты находятся «где-то ещё», не делает их менее опасными для стран, из которых они прибыли», — отмечает обозреватель The Washington Post Рита Кац.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Washington Post США Северная Америка
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