Обозреватель WPost: у западных неонацистов на Украине свои цели

Неонацисты используют вооружённый конфликт на Украине в своих целях, пишет в своей статье для The Washington Post исполнительный директор неправительственной организации SITE Intelligence Group Рита Кац.



С тех пор как Владимир Путин отдал приказ о вводе войск на украинскую территорию, западные неонацистские и националистические интернет-платформы наводнены сообщениями, в которых пользователи этих площадок организуют совместные поездки на Украину и планируют, как пересечь польско-украинскую границу и поучаствовать в конфликте.



Но их цель, как отмечает Кац, «состоит не в том, чтобы защищать Украину, какой мы её знаем — многонациональное демократически настроенное общество во главе с президентом-евреем».



Некоторые неонацисты просто рассматривают этот новый конфликт как место для претворения в жизнь своих жестоких фантазий. Однако для других сила, которая манит их на украинскую территорию, — это общее видение ультранационалистического этногосударства. Они видят в Украине прекрасную возможность для достижения этой цели и превращения её в модель на экспорт по всему миру, говорится в статье.

Все эти «потенциальные боевики» вербуются такими группировками, как батальон «Азов» — крайне правое националистическое украинское военизированное и политическое движение. В 2014 году «Азов» был включён в состав украинской Национальной гвардии.



Хотя «Азов» остаётся второстепенным движением на Украине, однако среди многих экстремистов это невероятно привлекательный бренд. С помощью сайтов, на которых собираются сторонники превосходства белой расы, этот батальон открыто набирает в свои ряды выходцев с Запада. Наклейки и нашивки «Азов» были замечены по всему миру, например, на рюкзаке одного из демонстрантов-неонацистов на протестах в июле 2020 года в американском штате Теннесси или на мотоцикле, задействованном в попытке подрыва мечети в Италии.



Обозреватель The Washington Post при этом поясняет: не все ультраправые в восторге от «Азова», поскольку этот батальон некоторые считают связанным с Израилем или еврейскими спонсорами.



Однако с тех пор, как 25 февраля «Азов» публично пригласил иностранных боевиков в свои ряды, официальный чат батальона в Telegram был забит сообщениями от людей из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Швеции, Польши и других западных стран, которые изъявили своё желание вступить в него.



Разноязычные неонацистские чат-группы и каналы ретранслировали призыв «Азова».



«Я не замечала такого уровня вербовочной активности в масштабах одного движения с тех пор, как «Исламское государство»* провозгласило свой так называемый халифат в 2014 году и искало сочувствующих по всему миру, чтобы те к нему присоединились, — отмечает автор статьи. — Мы в SITE — разведывательной группе, отслеживающей мировых экстремистов, — заметили всплеск онлайн-активности белых националистов и неонацистов в связи с вооружённым конфликтом на Украине».



Многие западные ультраправые экстремисты выступают против России, поскольку они отождествляют её с бывшим Советским Союзом и поэтому считают её коммунистической. Тем не менее эта мобилизация во имя Украины вызвана не только общим врагом: мобилизовавшиеся рассматривают российско-украинский конфликт как важную возможность для продвижения белого национализма с помощью повстанческого движения.



Для них Украина — это «учебно-экспериментальная среда для фашистского государственного строительства, созревшая для вооружённого захвата власти крайне правыми». И именно этот сценарий они жаждут увидеть в своих собственных странах.



При этом, по словам автора, у самых радикальных неонацистов план ещё более зловещий. Они рассматривают Украину как шанс для продвижения «акселерационистских» повесток, которые стремятся ускорить общецивилизационный коллапс, а затем построить из пепла фашистские этногосударства.

Как предостерегает автор, экстремисты, успешно добравшиеся до Украины, могут вернуться домой с новым оружием и боевым опытом за плечами — или остаться на Украине, откуда они смогут дальше влиять на своих соотечественников через интернет.



«Как мы все прекрасно понимаем, тот факт, что экстремисты находятся «где-то ещё», не делает их менее опасными для стран, из которых они прибыли», — отмечает обозреватель The Washington Post Рита Кац.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.