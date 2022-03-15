GT: отказ США признать интересы России стал фатальной ошибкой для мировой безопасности

После начала спецоперации России на Украине политика Америки пошатнулась, причём это стало следствием серьёзных ошибок, которые совершал Вашингтон с момента распада Советского Союза, пишет политолог Мартин Жак в статье для Global Times. По его мнению, отказ признать законные интересы России в области безопасности и остановить расширение НАТО оказался фатальным. Если когда-то Запад доминировал в глобальной повестке дня, то сегодня это всё чаще обстоит иначе, подчёркивается в статье.

После начала военной операции России на Украине политика Америки пошатнулась, она стала совершать большие ошибки, пишет на страницах Global Times Мартин Жак, старший научный сотрудник Института Китая Фуданьского университета. По его мнению, отказ Запада признать, что у России есть свои законные интересы в области безопасности, оказался фатальным.



«Центральный элемент американской стратегии после окончания холодной войны теперь в руинах. Мы вернулись к ситуации, напоминающей ту, что была до 1989 года. Язык СМИ напоминает времена холодной войны», — подчёркивается в статье. В то же время, конечно, это не означает возврат к глобальной холодной войне, которая когда-то бросила гигантскую тень на весь мир, поясняет автор.



По его мнению, хотя обострившийся кризис на Украине, несомненно, играет сейчас важную роль, однако он больше не является «всеобъемлющим глобальным событием», каким он стал бы, если бы произошёл три десятилетия назад после распада СССР. Америка уже не та, что была раньше — так же как и Европа или Россия, и ситуация в мире не похожа на 1991 год, говорится в статье: «Если когда-то Запад доминировал в глобальной повестке дня, то сегодня это всё чаще обстоит иначе».



Проблема в том, что развал СССР был встречен Западом как «новое начало для безграничных возможностей» — когда многим казалось, что теперь всё осуществимо и можно переделать весь мир по образу и подобию западного общества. Все старые ограничения как будто исчезли — и возникло много разговоров о «Новом Мировом Порядке», пишет Global Times.



Однако это был «однополярный этап» мирового развития: оказалось, что у Америки в тот период больше не было явных соперников, она лидировала на мировой арене, и больше ничто не тянуло её к земле. Но на самом деле это был крайне опасный для неё период, подчёркивает автор: «Гордыня ударила ей в голову, а мировое господство манило. С этого момента мы можем датировать начало стремительного упадка США, столь безудержного и очевидного».



В результате Америка совершила две огромные ошибки, которые были допущены потому, что она сильно переоценила значение своей «победы в холодной войне», говорится в статье. Во-первых, она всерьёз поверила, что может переделывать мир в своих интересах и что это возвестит начало «нового века Америки».



Подобная философия неоконсерваторов, которая легла в основу президентства Джорджа Буша — младшего, привела к двум разрушительным войнам в Афганистане и Ираке. Это были классические примеры «имперского превышения полномочий», причём через 20 лет американцы столкнулись с перспективой унизительного поражения в обеих войнах, констатирует автор: «Америка, ослепнув от своей помпезности и высокомерия после холодной войны, совершенно неверно поняла, куда движется мир».



Второй огромной ошибкой, по его мнению, стало отношение США к России. Это был решающий момент: будет ли Вашингтон рассматривать Россию как «побёжденную нацию» и относиться к ней в соответствии с таким подходом — или же пойдёт по «великодушному пути просвещённой и доброжелательной сверхдержавы»? К сожалению, он выбрал первое, подчёркивается в статье: «Территорию России ужали, к ней относились, как к побеждённой нации, а не как к будущему партнёру, которого нужно лелеять и о котором нужно заботиться».



При этом карта Европы изменялась, страны Восточной Европы начали вступать в Евросоюз и НАТО, а 15 бывших советских республик, включая Украину, стали независимыми. «Россия вышла из кризиса 1991 года, имея только половину своего прежнего населения, три четверти своей прежней территории и всего 41 процент от своей прошлой экономики. Это было унизительным для неё», — пишет Global Times.



Ещё в 2014 году Генри Киссинджер предупреждал: «Слишком часто украинский вопрос ставится ребром: присоединится Украина к Востоку или к Западу? Но если Украина хочет выжить и процветать, она не должна становиться форпостом одной из сторон против другой — ей следует функционировать как мост между ними». Однако к его мудрому совету не прислушались ни США, ни Европа, констатирует автор.



Расширение НАТО неуклонно продолжалось вплоть до российских границ, а членство Украины в НАТО было объявлено лишь «вопросом времени». Тем самым ещё больше увеличивался барьер между альянсом и Россией, отмечается в статье. Всё это привело к фатальным последствиям, которые мы наблюдаем сегодня.



При этом в Европе усиливаются давление на Китай и попытки сделать из него посредника в украинском кризисе. Неделю назад глава КНР Си Цзиньпин провёл по видеосвязи переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Украине, напоминает автор.



А глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что кроме Китая, в мире нет другой страны, способной стать посредником: «Мы [европейцы] не можем быть посредниками, это очевидно… и США тоже не могут. Кто остаётся? Ясно, что это должен быть Китай». Это наглядно свидетельствует о том, как изменилась ситуация на мировой арене за прошедшие десятилетия. При этом Китай, в отличие от Америки, прекрасно осознаёт и демонстрирует, что современный мир «далеко не однополярен — а, напротив, становится всё более многополярным», говорится в статье.



Президент США Джо Байден вслед за его предшественником Дональдом Трампом заявил, что «приоритетом» для Вашингтона во внешней политике сейчас является Индо-Тихоокеанский регион. Однако Америка продолжает оставаться в плену своих заблуждений и действовать, как глобальный гегемон, уже совершивший две огромные ошибки, пока он думал, что может творить всё что угодно, подчёркивает автор.



«Соединённые Штаты и сейчас продолжают отвлекаться на что-то ещё: не так давно это был Афганистан, теперь — Украина. Когда-то США были счастливы преданно служить миру, но теперь, столкнувшись с упадком своего господства, они постоянно себя переоценивают из-за собственных ошибок», — заключает автор.





