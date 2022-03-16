Португальский социолог: Европе не хватает стратегического видения, чтобы узреть цели США и разобраться с украинским кризисом

В Европе стратегия США строится на двух положениях: провоцировать Россию и нейтрализовать ЕС, и украинский кризис — результат этих действий, включая расширение НАТО на восток и нарушение Минских соглашений Киевом при поддержке Вашингтона, пишет португальский социолог Боавентура ди Соуза Сантуш. Аналитик обвиняет европейское руководство в посредственности и подчёркивает, что по правилам отношений великих держав без уступок со стороны Запада долгосрочный мир в регионе невозможен.

Европе, прежде всего, следует взглянуть на себя, потому что «у её лидеров нет того, что необходимо, чтобы разобраться с украинским кризисом», пишет в своей статье, опубликованной в Asia Times, португальский социолог, почётный профессор Коимбрского университета Боавентура ди Соуза Сантуш.

Как показала ситуация, Европа оказалась не в состоянии справиться с причинами украинского кризиса, и теперь она обречена иметь дело с его последствиями. «Хотя пыль после этой трагедии ещё даже не начала оседать, мы вынуждены прийти к выводу, что у европейских лидеров не было и нет того, что необходимо, чтобы разобраться с текущей ситуацией. Они войдут в историю как самые посредственные лидеры Европы с окончания Второй мировой войны», — утверждает аналитик.

Конечно, сейчас они делают всё возможное в плане оказания гуманитарной помощи — и в этом их усилия не могут вызывать сомнений. Однако основная причина, стоящая за этими действиями, заключается в том, что европейские лидеры пытаются «сохранить лицо на фоне самого масштабного скандала» современности, полагает эксперт.

Европейские демократии показали, что у них «правительство без народа», которое не смогло защитить своё население от конфликта, назревавшего по меньшей мере с начала 2014 года.

По словам автора, и Россия, и США уже какое-то время готовились к этому противостоянию. Если говорить о Москве, в последние годы чётко прослеживалось, что она копит немалые золотые резервы и отдаёт предпочтение стратегическому партнёрству с Китаем. В плане отношений с европейскими странами Россия зарекомендовала себя как надёжный партнёр, но при этом всегда напрямую озвучивала свои опасения в сфере безопасности. И опасения, надо признать, обоснованные.

В сфере великих держав нет добра и зла — лишь стратегические интересы, которые необходимо продвигать. Так, например, было в случае Карибского кризиса 1962 года, когда США провели «красную черту» и заявили, что не будут терпеть размещение советских ракет средней дальности близ своих границ. И не стоит думать, что на уступки пошёл один СССР, ведь США тоже убрали свои ракеты из Турции. «Взаимные уступки, договорённости, долговременное соглашение. Почему всё это было невозможно в случае Украины? Давайте рассмотрим подготовку со стороны США», — рассуждает эксперт.

В условиях упадка своего мирового господства, которым Америка наслаждалась с 1945 года, она пытается любой ценой удержать свои зоны влияния, а вместе с ними и торговые преимущества и доступ к сырью для своих компаний.

Излюбленная политика США по смене режимов не направлена на установление демократического правления, главная цель здесь — создать правительства, верные американским интересам. Как напоминает ди Соуза Сантуш, после «кровопролитных интервенций» Америки во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии не возникло ни одно демократическое государство. Не поддержкой демократии руководствовался Вашингтон, когда способствовал переворотам, в ходе которых свергались демократически избранные президенты в Гондурасе в 2009 году, Парагвае в 2012-м, в Бразилии в 2016-м и в Боливии в 2019-м, не говоря уже об Украине в 2014-м.

В случае Европы, по словам аналитика, американская стратегия строится на двух положениях: провоцировать Россию и нейтрализовать Европу, в особенности Германию.

В 2019 году американский аналитический центр Rand Corporation опубликовал доклад под названием Extending Russia («Об изнурении России»), сделанный по запросу Пентагона и призванный выявить уязвимости России и способы их использовать на пользу США.

Ди Соуза Сантуш приводит отрывки из доклада: «Мы исследуем ряд ненасильственных мер, которые могли бы использовать существующие уязвимости и обеспокоенность России как способ изнурить российскую армию и экономику и ослабить политические позиции режима дома и за рубежом». Как указано в документе, меры эти в первую очередь направлены не на оборону или сдерживание, а на то, чтобы «дестабилизировать соперника».

Нужно ли услышать что-то ещё, чтобы понять, что происходит на Украине? Как считает эксперт, план Америки заключался в том, чтобы спровоцировать Россию на определённые действия, а затем критиковать её за них. И расширение НАТО на восток вопреки договорённостям, достигнутым с советским лидером Михаилом Горбачёвым в 1990 году, было основным инструментом, запустившим эту провокацию.

Ещё одним немаловажным шагом было нарушение Минских соглашений, продолжает аналитик. Он обращает внимание, что, когда ДНР и ЛНР впервые объявили о своей независимости после переворота в 2014 году на Украине, Россия их не поддержала. Она выступала за их автономию в пределах Украины, как это и было указано в Минских соглашениях. И именно Украина при поддержке США разрушила эти договорённости — не Россия.

Возвращаясь к Европе, главная забота США здесь заключается в том, чтобы удерживать её статус «младшего партнёра, который не решается вмешиваться в политику зон влияния». Европа должна быть надёжной, но ждать такого же отношения к себе ей не стоит. Именно поэтому, к примеру, ЕС, к удивлению своих лидеров, обнаружил, что его не взяли в AUKUS, оборонный блок США, Австралии и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стратегия «младшего партнёра» в отношении Европы требует, чтобы та была более зависимой — не только в военном отношении (в этом всегда можно положиться на НАТО), но и в экономическом, особенно в сфере энергетики.

Как подчёркивает ди Соуза Сантуш, в американской внешней политике, как и во всей демократии страны, на самом деле господствуют три олигархии: военно-промышленный комплекс, нефтегазовые и горнодобывающие отрасли, а также комплекс финансов и недвижимости. Они получают немыслимую прибыль, благодаря своему привилегированному положению на рынках, которое позволяет им искусственно завышать цены. Им выгодно, чтобы в мире были войны и государства всё больше зависели от поставок американских вооружений.

Энергетическая зависимость Европы от России в таких условиях была чем-то непозволительным. Но с началом российской спецоперации на Украине и последовавшими за этим санкциями всё, наконец, пошло по плану. Акции трёх американских олигархий устремились ввысь, и «посредственная, ничего не понимающая Европа, которой явно не хватает стратегического видения, беспомощно падает прямо к ним в руки». И скоро американцы скажут, сколько теперь придётся платить Европе, предупреждает автор.

Что ещё хуже, ей «не терпится вооружить нацистов». Похоже, она не помнит, что в декабре 2021 года Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о «Борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Тогда против проголосовали две страны: США и Украина.

По мнению аналитика, текущие переговоры по Украине дают неверное представление о ситуации. Было бы логичнее вести переговоры не исключительно между Россией и Украиной, а между Россией и США/НАТО/ЕС. В период Карибского кризиса в 1962 году ситуация решалась между СССР и США. Кто-нибудь задумывался о том, чтобы приглашать за стол переговоров Фиделя Кастро?

Вера в то, что в Европе может быть долгосрочный мир без каких-либо уступок со стороны Запада, — «жестокое заблуждение», уверен эксперт. Украина, независимость которой все только поддерживают, не должна присоединяться к НАТО. Неужели Финляндии, Швеции, Швейцарии или Австрии когда-либо нужен был альянс, чтобы спокойно продолжать жить? Правда в том, что НАТО следовало распустить, как только прекратил действие Варшавский договор. Только тогда Европа смогла бы установить оборонную политику и потенциал, соответствующие её интересам, а не США.

«Какие были угрозы европейской безопасности, чтобы оправдать интервенции НАТО в Сербии в 1991 году, в Афганистане в 2001-м, в Ираке в 2004-м или в Ливии в 2011-м? Возможно ли после всего этого и дальше называть НАТО оборонной организацией?» — задаётся вопросами автор.