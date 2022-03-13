Швейцарский эксперт: без России Европе сложно будет пополнить запасы газа к зиме

Цены на газ в Швейцарии увеличились за год в рекордные 12 раз, притом что дефицита топлива в Европе нет и поставки из России идут исправно, отмечает в интервью Swissinfo швейцарский эксперт в области газа Рене Бауц. По словам эксперта, если ЕС сделает ставку на полный отказ от поставок газа из России, пополнить запасы к зиме будет проблематично. В любом случае, если рост цен на энергоресурсы продолжится, многим потребителям будет не под силу оплачивать счета, предупреждает специалист.

В Швейцарии цены на газ с лета выросли в 12 раз, передаёт Swissinfo. «Это рекорд за всю историю», — подчёркивает в интервью изданию генеральный директор швейцарской газовой компании Gaznat и президент НПО Global Gas Centre Рене Бауц. Цены на использование энергии для потребителей выросли до €345 за мегаватт-час, притом что ранее стоимость в среднем равнялась €30. В то же время в Европе пока хватает газа; запасы заполнены на 30%, а Россия по-прежнему поставляет ежедневно по 250 млн кубометров голубого топлива. Таким образом, скачок цен, прежде всего, носит эмоциональный характер, поясняет эксперт.

Но дело не только в газе. Производство электроэнергии в основных европейских странах также зависит от российского угля, напоминает специалист. По его словам, под вопросом находятся все энергоресурсы, поступающие из России. В отличие от США, которые являются экспортёрами газа, доля российского газа, импортируемого европейцами, достигает 40%. Ставка на полное прекращение поставок российского газа создала бы серьёзную проблему для пополнения запасов этим летом, констатирует собеседник издания. В этом случае придётся заключать новые долгосрочные контракты, делать крупные инвестиции в сжиженный газ в Европе — всё это займёт от 3 до 4 лет.

В качестве альтернативы поставкам из России эксперт называет Северную Африку, Каспийский регион, Северное море и Египет. Можно было бы также увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ), но для этого необходимы портовые терминалы, способные сжижать газ (при температуре -163 °C), чтобы уменьшить его объём, а затем разогревать его по прибытии. При этом в Германии, которая импортирует 49% своего газа из России, ни одного такого терминала нет, замечает специалист.

Как поясняет Бауц, цена на газ для конечного потребителя в Швейцарии включает в себя стоимость самого топлива, его транспортировку и налоги, которые составляют около 30% стоимости. Одно из самых больших опасений заключается в том, что число жителей Европы, которым трудно оплачивать свои счета, увеличится, подчёркивает собеседник издания, напоминая, что 100 млн европейских потребителей уже находятся в таком положении. «Нефть, газ и электричество — всё растёт одновременно! Какова будет ситуация этой осенью? Я не могу этого знать», — признаётся эксперт.

В долгосрочной перспективе Швейцарии необходимо постепенно отказываться от углеводородов и развивать возобновляемые источники энергии, а также возможности использования растительной биомассы, потенциал которой ещё не используется в Швейцарии, полагает специалист.