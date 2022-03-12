Global Times: ужесточение санкций против России вскоре бумерангом ударит и по Западу

Страны Запада, и особенно европейские государства, вскоре неизбежно примут на себя главный удар негативных изменений на мировых рынках и роста цен после введения антироссийских санкций, предупреждает Global Times. Кроме того, Москва уже утвердила список «недружественных» стран и регионов и принимает ответные меры. По оценкам аналитиков, у Кремля на руках ещё много козырей, однако всё это способствует усилению изоляции России, отмечается в статье.

Внимание всего мира всё больше приковывают экономические последствия напряжённости, которую создают принимаемые Западом меры в связи с конфликтом на Украине, пишет Global Times. Резкий рост цен на нефть, спровоцированный новыми санкциями против России, и новый скачок инфляции ставят под угрозу восстановление мировой экономики, которая и так оказалась в кризисе из-за продолжающейся пандемии COVID-19, подчёркивается в статье.



По мнению автора, из-за ужесточения собственных санкций страны Запада, особенно европейские государства, примут на себя главный удар негативных последствий неизбежного роста цен на нефть и встречных мер, которые принимает Россия. В частности, Москва уже утвердила список «недружественных» стран и регионов, в отношении которых будут вводиться ответные ограничения, сообщается в статье.



По мнению аналитиков, в этих условиях «карты оказались в руках у Кремля, однако такие меры могут усилить изоляцию России». Китай также выражает обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и заявляет о том, что урегулирование украинского кризиса должно осуществляться путём переговоров и не должно зависеть от односторонних санкций, пишет Global Times.



Китайский лидер Си Цзиньпин заявил в ходе виртуальных переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник, что новые санкции Запада окажут негативное воздействие на мировые финансы, энергетику, транспорт и стабильность системы поставок, а также затормозят рост мировой экономики, которая уже и так серьёзно пострадала от пандемии. Он предупредил, что это не сулит ничего хорошего ни одной из сторон, и призвал к равноправному диалогу между ЕС, Россией, США и НАТО по вопросу урегулирования кризиса, говорится в статье.



Аналитики предупреждают, что решение Запада запретить импорт российской нефти в рамках санкционной кампании предвещает безудержный рост цен. И это ставит под сомнение возможность восстановления экономики, пострадавшей от пандемии — особенно в западных странах, которые вводят санкции против России, отмечает автор.



Сейчас в СМИ много говорят о состоявшемся в выходные дни визите американской делегации в Венесуэлу, где американцы обсуждали возможное ослаблении санкций против нефтяного экспорта. Таким путём Вашингтон изыскивает любые возможности для сокращения потребления российской нефти, поясняется в статье.



Между тем в понедельник цена марки Brent достигла пика — $139,13 за баррель, после чего началось постепенное снижение. Однако цена всё равно держится существенно выше $120, а когда запрет на российскую нефть вступит в полную силу, цены снова начнут подниматься. «Совершенно очевидно, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель», — предупредил в этой связи заместитель премьер-министра РФ Александр Новак.



Россия занимает третье место в мире по добыче нефти, отставая только от США и Саудовской Аравии. Она также является главным экспортёром нефти и нефтепродуктов на мировые рынки и занимает второе после Саудовской Аравии место по экспорту нефти-сырца, по данным Международного энергетического агентства. При этом примерно 60% нефтяного экспорта из России идёт в европейские страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщается в статье.



«Москва сделала ставку на то, что Европа не выдержит полного отказа от поставок энергоресурсов из России. Но на самом деле трудно сказать, пойдёт ли Европа на такое вообще с учётом больших экономических потерь», — заявил в интервью Global Times Линь Боцян, директор Китайского центра энергетических исследований при Сямэньском университете. По его словам, непосредственным результатом усиления санкций стал небывалый скачок цен на нефть, которые могут вскоре преодолеть отметку $150 за баррель.



Китайский эксперт также подчеркнул, что, продолжая наращивать интенсивность санкций друг против друга, Россия и Запад попали в опасную западню и это угрожает полным прекращением торговли энергоресурсами между ними. Он отметил, что в настоящее время чрезвычайно трудно осуществлять торговые расчёты в российских рублях, особенно после того, как некоторые российские банки были отключены от глобальной системы платежей SWIFT.



В результате Европа будет вынуждена сделать выбор: либо прекратить импорт нефти из России, либо уступить её требованиям, полагает Линь. По его мнению, полный разрыв торговых связей с Москвой чреват суровыми последствиями для европейской экономики: цены на нефть и газ резко взлетят вверх, а это усилит и без того немалую инфляцию. В такой ситуации Европе будет гораздо труднее восставливать экономику на фоне кризиса, вызванного пандемией, предупреждает эксперт.



Аналогичные действия против российского газа, которые уже прорабатываются, также приведут к серьёзным экономическим последствиям, особенно для стран Евросоюза, говорится в статье. Если поставки российского газа будут прекращены, больше всего от этого пострадают Словакия, Австрия и Италия — об этом Global Times на условии соблюдения анонимности сообщил неназванный международный обозреватель.



По его словам, в случае реализации «худшего сценария» из числа ведущих европейских стран наиболее уязвимой также окажется Германия. Весь Евросоюз в целом также будет нести потери, учитывая, что в прошлом году газовый импорт ЕС из России составил около 45% от общего объёма и около 40% от всего объёма потреблённого газа, по данным МЭА.



Безудержный рост нефтяных цен также вызовет панику на мировых рынках ценных бумаг. А усилившаяся в результате инфляция может привести к тому, что Федеральный резерв США начнёт активно повышать процентные ставки, пишет Global Times. В результате восстановление экономики в глобальном масштабе грозит обернуться спадом из-за роста цен на энергоресурсы.



По оценкам экспертов, это также усилит инфляционную нагрузку и на Китай. Местным органам власти придётся вмешаться для оказания поддержки населению такими мерами, как субсидии, если цены на энергоресурсы будут очень сильно колебаться. В первую очередь это касается цен на газ, которым жители отапливают свои дома. В долгосрочной перспективе Китай должен сократить свою зависимость от энергетического импорта и развивать энергетику на альтернативных источниках, увеличивая долю ветровой энергетики, батарей на фотоэлементах и электромобилей, отмечается в статье.



Стоит отметить, что Россия в ответ на западные санкции ввела свои встречные меры, показав, что у Кремля на руках тоже есть все карты, сообщает Global Times. В частности, в соответствии с новыми правилами «российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях». Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте), сообщают СМИ со ссылкой на новый и пока ещё не опубликованный указ.



Эта контрмера была принята Россией в ответ на финансовые санкции Запада, рассказал в интервью Global Times У Цзиньдо, руководитель отдела фиксированных доходов из научно-исследовательского института Great Wall Securities. Он отметил, что, пока западные санкции не вступили в полную силу, рубль можно свободно конвертировать в американские доллары или евро, что позволяет российским должникам рассчитываться по своим зарубежным обязательствам.



Но когда российские валютные резервы будут заморожены, а банки отключены от SWIFT, рубль уже нельзя будет конвертировать и использовать для зарубежных расчётов. По мнению китайского эксперта, в качестве альтернативы Россия сможет выбрать для своих валютных обменов и зарубежных расчётов юань или сингапурский доллар, которые затем можно конвертировать в доллары США.



При этом решение об использовании рубля в расчётах с кредиторами равноценно контрсанкции против Запада, подчеркнул эксперт: поскольку курс рубля подвержен огромным колебаниям, они подвергнутся большим финансовым рискам, если станут получать оплату в рублях. По словам аналитиков, в случае серьёзного обесценивания российского рубля или его превращения в неконвертируемую валюту риски для зарубежных кредиторов России будут возрастать.



Российское правительство приняло ещё одну контрмеру, пересмотрев правила выплаты компенсаций владельцам патентных прав. Согласно новым нормам, держатели патентов из «недружественных стран» будут получать 0% доходов от изготовления и продажи товаров и оказания услуг, если их изобретения и промышленные разработки используются без разрешения, сообщается в статье.



Хотя потенциальные последствия новых правил для западных технологических гигантов, прекративших продажи и оказание услуг на российском рынке, пока оценить сложно и экономические убытки как таковые будут ограничены, эксперты отмечают, что здесь гораздо важнее другое. Это новое правило даст российским фирмам больше возможностей бесплатно пользоваться зарубежными патентами, что будет служить встречной мерой в ответ на западное эмбарго на поставки технологий в Россию, пишет Global Times.



Ответные меры России, скорее всего, будут нацелены против западных фирм в сфере высоких технологий, считает Чжан Хон, научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии общественных наук. Он отметил, что такие технологические гиганты, как Google, Apple и Microsoft, уже объявили о намерении свернуть свои бизнес-планы в России в связи с усилением напряжённости вокруг конфликта на Украине.



Во вторник российские СМИ сообщили ещё об одной ответной мере Москвы, которая ввела временные ограничения на медицинские изделия, поставляемые из стран и регионов, присоединившихся к антироссийским санкциям. Это указывает на то, что у России имеется ещё богатый арсенал контрсанкций, заключает Global Times.