Das Erste: Си Цзиньпин призвал к дипломатическому решению на Украине — и отверг санкции против Москвы

Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем выразил готовность к сотрудничеству для поиска дипломатического решения украинского кризиса и поддержал Францию и Германию в их усилиях по достижению прекращения огня, сообщает Das Erste. При этом лидер Китая также дал понять, что выступает против санкций в отношении России, поскольку они «вредны для всех сторон».

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин намерены сотрудничать для поиска дипломатического решения украинского кризиса. Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, в ходе встречи в формате видеоконференции, продлившейся около часа, главы трёх государств высказались за обеспечение доступа в находящиеся в блокаде районы Украины и создание «функционирующих гуманитарных коридоров» для беженцев. Все три страны готовы продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, пишет Das Erste.

В Елисейском дворце заявили, что Си Цзиньпин поддержал Францию и Германию в их усилиях по достижению прекращения огня. По словам Хебештрайта, для координации дальнейших усилий по прекращению конфликта министр иностранных дел Германии и её коллеги во Франции и Китае должны тесно сотрудничать.

Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что в разговоре с Шольцем и Макроном Си Цзиньпин выразил «обеспокоенность и глубокую боль в связи с боевыми действиями и призвал обе стороны к мирным переговорам». Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов сыграть в этом свою роль.

Однако председатель КНР также дал понять, что выступает против санкций в отношении России. По оценке Китая, они «вредны для всех сторон». Ранее Китай выразил понимание действий России и обвинил Запад в игнорировании интересов безопасности Москвы. В ходе заседаний в Совбезе ООН и Генассамблее ООН Китай воздержался при голосовании по резолюциям, осуждающим действия России на Украине.

Как отмечает издание, в области прямых дипломатических усилий между Украиной и Россией также есть «очевидные подвижки». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что предложит провести прямые переговоры между президентами двух стран на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Турции в четверг. «Мы давно хотели прямых переговоров между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что мы все понимаем, что именно он принимает окончательные решения, особенно сейчас», — заявил Кулеба в эфире украинского телевидения.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам о статусе ЛНР и ДНР и черноморского полуострова Крым. В понедельник вечером в интервью американскому телеканалу ABC Зеленский дал понять, что не будет отвечать на требования Москвы признать независимость двух «народных республик», а также российский суверенитет над Крымом. «Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции», — заявил Зеленский.

Зеленский продолжил: «Мы можем обсуждать и найти компромисс о том, как эти территории будут жить. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Вопрос сложнее, чем просто признание. Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы».

Зеленский «разочарован» действиями НАТО: «Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречивых вопросов и конфронтации с Россией. Об этом вопросе мы говорили уже давно». Он отметил, что Украина не та страна, которая «выпрашивает что-то на коленях». В феврале 2019 года в Конституцию Украины были внесены поправки, закрепляющие стремление бывшей советской республики к членству в НАТО, передаёт Das Erste.