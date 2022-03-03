Libération: в ООН не нашлось консенсуса для осуждения России

После того как на Совбезе ООН не удалось принять резолюцию с осуждением России, представители стран стали работать над текстом для голосования на Генеральной Ассамблее. Но и тут не удалось Россию «осудить», а лишь «выразить сожаление», иначе резолюцию не приняли бы, пишет Libération.

Целую неделю дипломаты работали в ООН, чтобы представить на голосование в Генеральной Ассамблее проект резолюции по ситуации на Украине. Чрезвычайное заседание Генеральной Ассамблеи ООН состоялось впервые за четыре года.

Как пишет Libération, чтобы заручиться поддержкой большинства из 193 членов ООН, пришлось уйти от осуждения действий России к «сожалению» и требованию прекращения спецоперации. В итоге за высказались 141 государство, против — 5: Россия, Сирия, Белоруссия, Эритрея, Северная Корея. 35 представителей воздержались, в их числе Китай и Индия.

Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательного характера, отмечает автор статьи. Их ценность — дипломатическая. Такой результат, как пишет издание, скрывает в себе отсутствие консенсуса по поводу осуждения действий России. «Страны, которые напрямую действуют в поддержку Украины, в основном западные и демократические, на самом деле состоят в меньшинстве». При этом совсем немного и тех, кто «слепо поддерживает» Путина.

И большая часть стран не занимают какой-то открытой позиции: если они и высказывают осуждение, то не называя конкретного адресата. Кто-то и вовсе за всё время спецоперации не высказывался на её счёт. По словам автора статьи, последние события показывают «раскачивание мира, в котором всё больше и больше доминируют авторитарные страны, которые сближаются с Россией и Китаем, не требовательны к правам человека и демократии». Таких стран, пишет издание, немало в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии — они наладили политические и экономические отношения с Россией и имеют с ней общие интересы. При этом Россия, по словам автора статьи, с помощью дипломатии и экономики в последние годы стала занимать больше места на международной арене.

Китай сначала не стал принимать резолюцию против России в Совете Безопасности ООН, а теперь называет себя страной, на которой лежит ответственность за мир во всём мире. Постоянный представитель Китая при ООН при этом отметил в своём выступлении, что мир не выиграет, если разразится новая холодная война. Кроме того, он призвал НАТО и ЕС к тому, чтобы наладить диалог между Россией и Украиной. Он осудил жёсткие западные санкции против России, но при этом не стал рьяно защищать Россию. Китайские финансовые институты держатся на расстоянии. Ситуация далека от «безграничной дружбы», которую демонстрировали Путин и Си на открытии Олимпийских игр в Пекине.

Индия в этой дипломатической дилемме старается держаться нейтралитета. Она говорит, что «глубоко озабочена» ситуацией на Украине, призывает «вернуться на тропу дипломатии». Такая позиция объясняется стратегическими интересами Индии: Россия — давний партнёр и поставщик вооружений, но в последнее время и с США она наладила тесные связи. «Трудная игра эквилибриста, которую многие страны считают де-факто поддержкой Москве», — пишет автор статьи.

В Совете Безопасности голосовать за резолюцию с осуждением России отказались и ОАЭ — и многих это удивило. Но на деле страны Персидского залива давно установили с новыми полюсами силы — Россией и Китаем — тесные политические и экономические связи. Поэтому они стараются ни к одному из лагерей не присоединяться. А Саудовская Аравия продолжает с Россией диалог, связанный с нефтяными интересами. Взвешенную политику между Россией и западными силами показывает и Египет. Удивляет в этом ключе лишь сдержанная позиция Израиля, отмечает автор статьи.

Что касается Латинской Америки, то социалистическая ось Гавана — Каракас и их союзники в Никарагуа и Боливии поддерживают Россию. Другие лидеры держатся нейтралитета. Например, лидер Боливии сказал, что их двери открыты для беженцев, но западные санкции против России не поддержал. Впрочем, есть и те, кто Россию осудил, например Чили.

Верный союзник России Башар Асад приветствовал российскую спецоперацию на Украине, назвав её «корректировкой истории» и «восстановлением равновесия в миропорядке». В том же поддерживающем ключе высказались и представители других союзников России: от Бирмы до Северной Кореи, пишет Libération.