Громкое молчание Индии: Independent об отказе Моди осуждать спецоперацию России

Индия отказалась осуждать российские действия на Украине, балансируя между важными партнёрами — Россией и Западом, пишет обозреватель The Independent Швета Шарма. При этом, как отмечает Шарма, давление на страну продолжает возрастать и в будущем её позиция будет становиться всё более шаткой.

Для страны, которая стремится стать лидером на мировой арене, Индия придерживается довольно необычной позиции, сохраняя молчание, пока мировые державы осуждают Россию за ввод войск на Украину и вводят широкомасштабные санкции в качестве ответной меры, пишет обозреватель The Independent Швета Шарма.

После начала российской спецоперации на Украине в четверг премьер-министр Нарендра Моди провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, призвав к миру, при этом не став критиковать страну или её лидера.

По итогам переговоров в Кремле отметили, что премьер-министр Индии поблагодарил российского лидера за пояснение в связи с озабоченностью России невыполнением Минских соглашений и что Моди также обсудил безопасность 18 тыс. индийских студентов, которые находятся в Киеве.

«Премьер-министр подтвердил своё давнее убеждение в том, что разногласия между Россией и НАТО могут быть решены только через честный и искренний диалог», — сказано в заявлении Министерства иностранных дел Индии.

На заседании Совета Безопасности ООН в пятницу резолюцию, требующую от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины, одобрили 11 членов. Россия, как и ожидалось, блокировала её, а три страны — Китай, Объединённые Арабские Эмираты и Индия — воздержались.

Индия старается держаться в стороне, так как «раскол» между Россией и Западом углубляется. С одной стороны — Россия — «проверенный временем» и «надёжный» союзник, а с другой — торговые партнёры: США, Великобритания и Европейский союз. По словам Шармы, старые политические привычки в Индии умирают с трудом и, так как страна продолжает «балансировать» между налаживанием связей с мировыми державами и отказом от вступления в альянсы, маловероятно, что она изменит свой курс в отношении России, несмотря на то, что ряд стран осуждают спецоперацию на Украине.

Обычно нейтральную позицию Индии поддерживают внутри страны и не осуждают за рубежом, однако, по мнению обозревателя, «ситуация может измениться, если Дели будет дольше хранить молчание по этому вопросу».

«Учитывая масштаб действий Путина, а также то, что важнейшие партнёры в Вашингтоне, Европе и Азии, а также многие столицы развивающихся стран резко осуждают Россию, молчание Индии будет звучать всё громче», — заявил замглавы азиатской программы в аналитическом Центре Вудро Вильсона Майкл Кугельман.

Эксперты утверждают, что давление на Индию усиливается, так как США ждут поддержки со стороны своих союзников, чтобы изолировать Россию на международном уровне и перейти в дипломатическое наступление на Москву. Так, в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, указав на необходимость «сильного коллективного ответа».

По словам Кугельмана, Индия могла бы послать очень мощный сигнал Индо-Тихоокеанскому региону, а также самой России, осудив её действия на Украине. Однако такой шаг он называет маловероятным. «Если бы близкий, давний партнёр России впервые выступил с публичным обсуждением, это бы в значительной степени показало Москве, насколько ошибочными были её действия. Не думаю, что Индия сделает это, и даже если сделает, не думаю, что это заставит Путина задуматься», — отметил эксперт в интервью The Independent.

Ситуация на Украине также привела к изоляции Индии в рамках четырёхстороннего диалога по безопасности, членом которого она является наряду с США, Австралией и Японией. На конференции 11 февраля Джайшанкар хранил молчание и противился призывам партнёров стран осудить действия России, когда предупреждения о вводе войск на Украину звучали всё громче.

Впрочем, для правительства Моди разногласия в рамках «четвёрки» лишь вершина айсберга, так как, по мнению экспертов, ситуация «открыла ящик Пандоры» для более сложных вопросов о том, какую выгоду из происходящего может извлечь Китай, отношения Индии с которым становятся всё более враждебными, и как страна может оказаться в серой зоне между Россией и Западом.

«У Индии уникальные отношения с Западом и Россией, которые являются для неё важными стратегическими партнёрами, — заявил директор индийского фонда Observer Research Foundation Харш Пант. — То, как развивается современная геополитика, ставит Индию и Россию на разные стратегические траектории, что скажется на их отношениях. А также повлияет на то, насколько Индия будет балансировать между взаимодействием с Россией и Западом».

За последние два десятилетия объём торговли Индии с Россией в области обороны резко возрос: со £146 млн в 2000 году до £14 млрд в 2020 году. Аналогичным образом стоимость торговли оружием Индии с США в 2020 году составила более £15,5 млрд, тогда как ещё в 2008 году она была практически нулевой. При этом сотрудничество Индии и России будет только расти, после того как Путин подписал 28 соглашений во время визита в Нью-Дели в декабре 2021 года.

Между тем, по мнению главного исследователя Dragonfly Генри Уилкинсона, нейтралитет Индии «служил определённой цели», однако в будущем страна будет больше зависеть от международных альянсов, нежели от двусторонних связей. Уилкинсон полагает, что «в условиях глобального порядка, когда межгосударственные конфликты становятся всё более вероятными, а международная система, основанная на правилах, разрушается», именно альянсы имеет важнейшее значение. «Украина может стать хорошим примером того, почему защита, которую дают альянсы, будет иметь большее, а не меньшее значение в будущем», — отметил эксперт.

Кроме того, в будущем Индию также будет всё больше беспокоить то, как события на Украине повлияют на отношения России с Китаем. В начале февраля, когда Россия наращивала военное присутствие на границе с Украиной, Путин прибыл в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр и встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В совместном заявлении, опубликованном Кремлём, лидеры двух стран заявили, что их стратегическое и дипломатическое партнёрство «не имеет границ».

Как пишет Шарма, углубление связей Китая и России считается реальной угрозой для Индии. Бывший посол страны в Казахстане, Швеции и Латвии Ашок Саджанхар полагает, что Пекин становится одним из единственных бенефициаров зарождающегося конфликта. «Напряжённость толкает Россию ближе к Китаю, возможности Москвы сокращаются, и она становится более зависимой от Пекина», — заявил дипломат в интервью The Independent.

Кроме того, по мнению экспертов, события на Украине переключают внимание и даже ресурсы мировых держав с Китая, который Саджанхар назвал «главным глобальным противником мира, безопасности и стабильности во всем мире».

«Намеренно или по неосторожности, но Запад отвлекается от событий в Индо-Тихоокеанском регионе, и в этом заключается большая опасность», — подтвердил бывший посол Индии в России Пракаш Шукла.

Хотя Индия и ранее сохраняла нейтралитет в отношении России — в частности, в 2014 году, когда она воздержалась при принятии резолюции СБ ООН, осуждающей Москву за события в Крыму, — «на этот раз ставки выше» из-за напряжённой ситуации на спорной границе с Китаем в районе Гималаев.

Индия настаивает, что проблемы в Индо-Тихоокеанском и Трансатлантическом регионах являются «совершенно разными вызовами», а значит, страну нельзя обвинить в двойных стандартах, когда она воздерживается при голосовании в СБ ООН, но критикует Китай за действия в рамках пограничного спора. Впрочем, по словам представителя аналитического центра RAND Corporation Джоны Бланка, позиция Индии окажется ещё более шаткой, если США и Европа введут вторичные санкции против России, которые могут ударить по Нью-Дели.