Der Spiegel: Россия и Китай намерены защищать свои экономические отношения

Китай может помочь России справиться с санкциями, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, ряд китайских банков, не имеющих большого количества транзакций в долларах, могут начать сотрудничество с попавшими под западные санкции российскими банками.

Когда Владимир Путин в минувшем феврале посетил Китай во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, он с китайским лидером Си Цзиньпином опубликовал совместное заявление, которое выглядит как общий манифест по взгляду на мир, пишет Der Spiegel. В заявлении, в частности, содержались претензии Китая на Тайвань и неприятие расширения НАТО на Восток.

По мнению американского политолога Эвана Фейгенбаума, сейчас Китай стремится сохранить внешнеполитический баланс: стратегическое партнёрство с Россией, приверженность своим основным внешнеполитическим принципам (таким как территориальная целостность и невмешательство), а также желание избежать побочного ущерба от санкций со стороны США и ЕС.

Как пишет издание, при таком раскладе возникает вопрос: что Китай может сделать для России. Китай не заинтересован в открытом разрыве отношений с Западом, поэтому эксперты почти исключают вариант, что Пекин поддержит Россию в военном плане. Однако может быть оказана помощь другого рода, отмечает Der Spiegel. Ещё в начале недели официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай отрицает «все незаконные, односторонние санкции».

Возможность сотрудничества китайских банков с попавшими под санкции российскими банками будет зависеть от объёма их сделок с США и ЕС, пишет Der Spiegel. Отмечается, что такие банки, как China Development Bank и Export-Import Bank, имеют не так много транзакций в долларах. Кроме того, для сотрудничества с Россией Китай может привлечь менее крупные банки. Также в распоряжении у Китая есть система, аналогичная SWIFT.

В общем и целом, несмотря на трудности, Москва и Пекин намерены защищать свои экономические отношения, пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что Китай является важнейшим торговым партнёром России: в 2021 году объём взаимной торговли составил $147 млрд.