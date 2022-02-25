Washington Times: Китай возложил вину за обострение украинского конфликта на США

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин отказалась называть военную операцию России на Украине «вторжением». Более того, по её словам, именно Вашингтон спровоцировал войну поставками оружия Киеву и «ложной тревогой». Своими комментариями она ясно дала понять, что в этом вопросе Пекин встал на сторону Москвы, пишет The Washington Times.

Китайские власти стали «ещё больше склоняться к поддержке российского военного вмешательства» на Украине. Они возложили ответственность за конфликт в Восточной Европе на США, явно продемонстрировав, что в текущем кризисе находятся на стороне Владимира Путина, пишет The Washington Times.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин отказалась называть военную операцию Москвы «вторжением». По её словам, к текущей ситуации привело несколько различных факторов, в первую очередь, поставки американского оружия ВСУ.

«США уже на протяжении некоторого времени усиливают напряжённость и раздувают войну. Вы знаете, сколько оружия и боеприпасов США отправили на Украину?» — риторически поинтересовалась Хуа. На её взгляд, если бы Вашингтон сделал больше для укрепления мира и уважительно относился к опасениям Москвы, то войны можно было бы избежать.

На вопрос журналистов, имеет ли такое суверенное государство, как Украина, право покупать оружие, представитель МИД КНР ответила: если два человека ссорятся и готовятся к драке, должны ли посторонние вооружить одну сторону или всё же попытаться предотвратить столкновение. «Сейчас не время подливать масла в огонь, а нужно объединить наши усилия, чтобы придумать способ потушить пожар и сохранить мир», — подчеркнула она.

Кроме того, по мнению Хуа, США спровоцировали Россию своим объявлением о том, что «нападение» на Украину состоится 16 февраля. Она предположила, что своей «ложной тревогой» Вашингтон только приблизил конфликт к реальности.

«Те, кто по примеру США, раздувают огонь, а затем перекладывают вину на других, ведут себя по-настоящему безответственно, — отметила чиновница. — Человек, который начал пожар, должен думать о том, как потушить его как можно скорее».

На недавней пресс-конференции Джо Байден ушёл от ответа на вопрос, намерены ли США убедить Китай «изолировать» Россию. Отказ президента от комментариев может свидетельствовать о том, что его администрация всё ещё надеется перетянуть Поднебесную на свою сторону в этом вопросе, рассуждает издание.

Дело в том, что Пекин будет играть ключевую роль в попытках оказать давление на Путина с помощью разрушительных санкций. КНР может оказать Кремлю «жизненно важную поддержку и помощь, чтобы предотвратить крах российской экономики», полагает The Washington Times.