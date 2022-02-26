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Daily Mail: Китай бросил России «очередной спасательный круг» для обхода западных санкций

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Китай отменил ограничения на импорт пшеницы из России, чтобы тем самым простимулировать её экономику, сообщает Daily Mail. Таким образом, как отмечает издание, Пекин бросил Москве ещё один спасательный круг для обхода введённых Западом санкций.
Daily Mail: Китай бросил России «очередной спасательный круг» для обхода западных санкций
AP
Китай бросил российскому лидеру Владимиру Путину «ещё один спасательный круг» для обхода западных санкций, пишет Daily Mail. Как поясняет издание, Пекин отменил ограничения на импорт пшеницы в качестве экономического стимула для Москвы.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за то, чтобы Китай был полностью открыт для импорта пшеницы из России, несмотря на широкомасштабные санкции, введённые Западом, который пытается остановить операцию, проводимую Москвой на Украине.

Как напоминает издание, данный импорт был ограничен в последние месяцы из-за обеспокоенности Пекина по поводу принятых Россией мер по предотвращению болезней растений, особенно сельскохозяйственных культур.

Решение Китая оставить свой рынок открытым было частью сделки между Москвой и Пекином, заключённой ранее в этом месяце, говорится в статье. Этот шаг Пекина — очередной признак укрепления связей между двумя государствами.

Россия — крупнейший в мире экспортёр пшеницы, отмечается в статье. С января по ноябрь прошлого года она экспортировала более 30 млн тонн этого продукта.

Китай и Россия в последние годы сблизились, поскольку обе стороны столкнулись с растущим напряжением в отношениях с Западом, пишет Daily Mail.

В начале этого месяца Владимир Путин посетил Пекин по случаю начала зимних Олимпийских игр. Тогда российский лидер вместе с Си Цзиньпином выступил с заявлением, в котором объявлялось о том, что «дружба между двумя государствами не имеет границ».
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Daily Mail Великобритания Европа
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