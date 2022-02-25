CNBC: китайские истребители усилили опасения Тайваня по поводу планов Пекина

В тот же день, когда российские войска начали наносить удары по территории Украины, китайские самолёты были замечены в зоне действия тайваньской ПВО, пишет CNBC со ссылкой на Reuters. Как отмечается в статье, Тайвань опасается, что Китай воспользуется нынешней геополитической обстановкой, чтобы начать наступление на остров.

В четверг авиация Тайваня поднялась по тревоге, когда в зоне противовоздушной обороны острова были замечены девять китайских самолётов, сообщает CNBC со ссылкой на Reuters. В статье подчёркивается, что это событие произошло в тот же самый день, когда «Россия вторглась на Украину».



По данным Министерства обороны Тайваня, восемь китайских истребителей J-16 и один самолёт-разведчик Y-8 пролетели над территорией к северо-востоку от подконтрольных Тайваню островов Пратас в северной части Южно-Китайского моря. Тайваньские истребители поднялись в воздух, чтобы «предупредить» Китай, а системы ПВО были развёрнуты, чтобы «отслеживать активность», заявляет министерство.



Тайвань, который КНР считает своей территорией, жалуется, что подобные инциденты происходят на регулярной основе последние два года, хотя китайские самолёты не подлетают слишком близко к самому Тайваню. Последнее большое «вторжение» в воздушное пространство имело место 23 января — 39 самолётов; с тех пор пролёты носили «спорадический» характер и в них участвовало гораздо меньше единиц авиации, пишет Reuters.



«Тайвань с опаской следит за украинским кризисом, беспокоясь, что Китай может попытаться воспользоваться ситуацией и предпринять наступление на остров, — говорится в статье. — Хотя Тайбэй не сообщал о каких-либо необычных передвижениях китайских сил, правительство повысило уровень боевой готовности».



Как отмечает Reuters, Китай «никогда не отказывался от варианта применения силы для установления контроля над Тайванем» и регулярно осуждает поставки американского оружия Тайбэю. Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй в четверг подчеркнул, что тайваньский вопрос имеет «центральное» значение для его страны и что Пекин не потерпит иностранного вмешательства.



«Мы призываем американскую сторону… прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить играть с огнём в вопросе Тайваня», — заявил Тань.



Ранее в этом месяце администрация Байдена пообещала уделить больше ресурсов дипломатии и обеспечению безопасности в регионе, говорится в статье.