GT: «мы всё ещё думаем, что США будут за нас сражаться?» — тайваньцы отреагировали на отказ Байдена вводить войска на Украину

В своём посте на Facebook городской депутат Тайбэя Ван Хунвэй обратила внимание, что, несмотря на дипотношения с Украиной, США отказались вводить на её территорию войска в ответ на военную операцию России. Политик напомнила, что положение Тайваня на международной арене «ещё хуже, чем у Украины», и намекнула, что жители острова напрасно верят в поддержку Вашингтона. В комментариях мысль поддержали, пишет Global Times.

По сообщениям СМИ, 24 февраля на фоне обострения напряжённости между Россией и Украиной последняя ввела чрезвычайное положение, пишет Global Times. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что не будет вводить войска на украинскую территорию, чтобы избежать мировой войны.

Комментируя эти новости, на своей странице в Facebook городской депутат тайваньского Тайбэя Ван Хунвэй призвала земляков задуматься над собственной ситуацией. Как отмечает газета, политик напомнила, что история американо-украинских дипломатических отношений насчитывает 30 лет. При этом первой реакцией Байдена на российскую военную операцию стало заявление о том, что свои войска он отправлять не будет.

Ван обратила внимание, что Украина установила дипотношения со 188 странами и её положение на внешнеполитической арене более прочное, чем у Тайваня. «Если США так относятся даже к странам, с которыми они официально поддерживают дипломатические отношения, на что можем претендовать мы на другом конце Евразии? Хотя Америка так относится к Украине, Тайвань всё равно считает США «единственной соломинкой надежды». Положение Тайваня на международной политической арене ещё хуже, чем у Украины, и мы всё ещё думаем, что США будут сражаться за Тайвань?» — отметила Ван.

По информации Global Times, пост вызвал оживлённую дискуссию в комментариях, где своими взглядами поделились другие тайванцы. Некоторые пользователи с автором согласились: «Люди, которые напрасно полагают, что США отправят свои войска на защиту Тайваня, просто живут во сне. То, что кое-кто верит всей лжи, которую толкают недобросовестные низкопробные политиканы, лишь говорит о том, что эти люди глупы». «Многие тайваньцы сами не хотят идти в армию, но ошибочно верят, что американцы тупые и будут воевать вместо Тайваня, с которым они даже не поддерживают дипломатические отношения», — поделился другой комментатор.

Также пользователи утверждали, что тайваньцам «необходимо узреть истинное лицо США» и что у «американцев на уме лишь одна выгода», а их «привычная тактика — много говорить, планировать провокации и наводить смуту». «Да зачем что-то доказывать? Управленцы из Демократической прогрессивной партии (Тайваня. — ИноТВ) в себе абсолютно уверены», — полагает один из комментаторов.