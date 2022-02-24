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Обозреватель Independent: Китай не дал России зелёный свет для вторжения на Украину

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На фоне роста напряжённости вокруг Украины Китай оказался перед «серьёзной дилеммой», в которой с одной стороны стоит тесное партнёрство с Россией, а с другой — нежелание усугублять отношения с США, пишет обозреватель The Independent Ахмед Абудух. Абудух полагает, что, вопреки мнению множества экспертов, Китай против российского вторжения на Украину, так как опасается, что оно затронет его экономические интересы.
Обозреватель Independent: Китай не дал России зелёный свет для вторжения на Украину
AP

По мере обострения кризиса вокруг Украины особое внимание приковано к реакции крупнейших мировых держав. При этом, как отмечает обозреватель The Independent Ахмед Абудух, для одной страны, Китая, этот вопрос представляет собой «серьёзную дилемму».

Изначально Пекин продемонстрировал солидарность с Москвой в ходе визита президента Владимира Путина, состоявшегося во время зимних Олимпийских игр. В совместном заявлении стороны выступили против мирового порядка, возглавляемого США, а также против дальнейшего расширения НАТО, при этом ни разу не упомянув об Украине.
 
Однако на фоне роста опасений относительно возможной войны на Украине — особенно после решения Путина признать независимость ДНР и ЛНР — Китай начал проявлять большую осторожность. Пекин на словах поддерживает Москву, однако в то же время призывает к диалогу и дипломатии в качестве средства разрешения кризиса.
 
«Хотя в долгосрочной перспективе Россия и Китай могут иметь конкурирующие интересы, в краткосрочной перспективе Китай хочет, чтобы Москва была на его стороне, так как стремится разрушить либеральный международный порядок», — отметил эксперт Королевского колледжа Лондона Зено Леони.
 
В понедельник постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь призвал «все стороны» проявлять сдержанность и избегать «разжигания напряжённости» на Украине.
 
На прошлой неделе в ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что назвал Минские соглашения «единственным выходом» для решения ситуации на Украине. В то же время Ван И подчеркнул, что Китай поддерживает «суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны», добавив, что «Украина не является исключением». И всё же во вторник в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном министр не осудил решение Москвы признать независимость ДНР и ЛНР, призвав уважать «интересы безопасности каждой страны».
 
Как отмечает Абудух, кризис вокруг Украины обнажил «нестабильность» внешней политики Китая. По его мнению, «эти структурные недостатки» проистекают из стремления страны балансировать между напряжённостью в отношениях с США и более тесными связями с Россией. «Последнее, чего хочет Китай», чтобы партнёрство с Россией поставило под угрозу экономическое сотрудничество Поднебесной с Украиной и ЕС.
 
По словам экспертов, Пекин не рад украинскому кризису, так как опасается, что окажется втянут в игру по перетягиванию каната между Россией и США, подкрепляя стремление Москвы к новым гарантиям по безопасности в Европе. По данным автора статьи, китайское руководство за закрытыми дверями обсуждало возможные пути выхода из тупика, в котором оказался Пекин, пытаясь избежать дальнейшего ущерба своим отношениям с Вашингтоном.
 
В Пекине опасаются, что будут вынуждены принять чью-либо сторону или же стать частью положения равновесия, в котором на одной стороне окажутся США и ЕС, а на другой — коалиция России и Китая.
 
При этом признание Путиным независимости ДНР и ЛНР противоречит неприятию Китаем аннексии территорий или сепаратизма. Кроме того, по словам Леони, Пекин опасается того, что рост напряжённости затронет экономические интересы Китая.
 
Обозреватель The Independent полагает, что в случае российского вторжения на Украину Китай может посчитать неизбежным «протянуть России экономический спасательный круг», чтобы смягчить удар по экономике страны. Однако это может негативно сказаться на отношениях ЕС и позволить США вбить клин между Китаем и блоком, а также укрепить свою коалицию с Евросоюзом против Поднебесной.
 
«Вопреки мнению множества экспертов, трудно представить, что Китай дал России зелёный свет для военного вторжения на Украину», — отмечает Абудух.
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