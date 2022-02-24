Обозреватель Independent: Китай не дал России зелёный свет для вторжения на Украину

На фоне роста напряжённости вокруг Украины Китай оказался перед «серьёзной дилеммой», в которой с одной стороны стоит тесное партнёрство с Россией, а с другой — нежелание усугублять отношения с США, пишет обозреватель The Independent Ахмед Абудух. Абудух полагает, что, вопреки мнению множества экспертов, Китай против российского вторжения на Украину, так как опасается, что оно затронет его экономические интересы.

По мере обострения кризиса вокруг Украины особое внимание приковано к реакции крупнейших мировых держав. При этом, как отмечает обозреватель The Independent Ахмед Абудух, для одной страны, Китая, этот вопрос представляет собой «серьёзную дилемму».

Изначально Пекин продемонстрировал солидарность с Москвой в ходе визита президента Владимира Путина, состоявшегося во время зимних Олимпийских игр. В совместном заявлении стороны выступили против мирового порядка, возглавляемого США, а также против дальнейшего расширения НАТО, при этом ни разу не упомянув об Украине.

Однако на фоне роста опасений относительно возможной войны на Украине — особенно после решения Путина признать независимость ДНР и ЛНР — Китай начал проявлять большую осторожность. Пекин на словах поддерживает Москву, однако в то же время призывает к диалогу и дипломатии в качестве средства разрешения кризиса.

«Хотя в долгосрочной перспективе Россия и Китай могут иметь конкурирующие интересы, в краткосрочной перспективе Китай хочет, чтобы Москва была на его стороне, так как стремится разрушить либеральный международный порядок», — отметил эксперт Королевского колледжа Лондона Зено Леони.

В понедельник постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь призвал «все стороны» проявлять сдержанность и избегать «разжигания напряжённости» на Украине.

На прошлой неделе в ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что назвал Минские соглашения «единственным выходом» для решения ситуации на Украине. В то же время Ван И подчеркнул, что Китай поддерживает «суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны», добавив, что «Украина не является исключением». И всё же во вторник в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном министр не осудил решение Москвы признать независимость ДНР и ЛНР, призвав уважать «интересы безопасности каждой страны».

Как отмечает Абудух, кризис вокруг Украины обнажил «нестабильность» внешней политики Китая. По его мнению, «эти структурные недостатки» проистекают из стремления страны балансировать между напряжённостью в отношениях с США и более тесными связями с Россией. «Последнее, чего хочет Китай», чтобы партнёрство с Россией поставило под угрозу экономическое сотрудничество Поднебесной с Украиной и ЕС.

По словам экспертов, Пекин не рад украинскому кризису, так как опасается, что окажется втянут в игру по перетягиванию каната между Россией и США, подкрепляя стремление Москвы к новым гарантиям по безопасности в Европе. По данным автора статьи, китайское руководство за закрытыми дверями обсуждало возможные пути выхода из тупика, в котором оказался Пекин, пытаясь избежать дальнейшего ущерба своим отношениям с Вашингтоном.

В Пекине опасаются, что будут вынуждены принять чью-либо сторону или же стать частью положения равновесия, в котором на одной стороне окажутся США и ЕС, а на другой — коалиция России и Китая.

При этом признание Путиным независимости ДНР и ЛНР противоречит неприятию Китаем аннексии территорий или сепаратизма. Кроме того, по словам Леони, Пекин опасается того, что рост напряжённости затронет экономические интересы Китая.

Обозреватель The Independent полагает, что в случае российского вторжения на Украину Китай может посчитать неизбежным «протянуть России экономический спасательный круг», чтобы смягчить удар по экономике страны. Однако это может негативно сказаться на отношениях ЕС и позволить США вбить клин между Китаем и блоком, а также укрепить свою коалицию с Евросоюзом против Поднебесной.

«Вопреки мнению множества экспертов, трудно представить, что Китай дал России зелёный свет для военного вторжения на Украину», — отмечает Абудух.