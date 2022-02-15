American Conservative: «Америка, давай домой» — противники США устроили «последней сверхдержаве» мировой стресс-тест

За последние 20 лет США не только растеряли значительную часть своей мощи, но и утратили готовность эту мощь применять, полагает редактор American Conservative Патрик Бьюканан. А между тем, как полагает журналист, Америке с некоторых пор противостоит «новая и гораздо более грозная ось» Россия — Китай — Иран — КНДР — и все эти страны добиваются снижения влияния и присутствия Вашингтона на своей территории.

Из-за того, что Америка вошла в обе мировые войны XX века последней, когда все остальные великие державы уже «обескровили друг друга», а затем «пережила в холодной войне советскую империю», она стала, как говорил президент Джордж Буш — старший, «последней сверхдержавой», пишет основатель и редактор журнала American Conservative Патрик Бьюканан. «У нас было всё. Мы были «страной, без которой не обойтись». «Мы могли дальше других заглядывать в будущее и навязывать свою «великодушную мировую гегемонию» всему человечеству, — повествует журналист. — И тогда мы решили создавать «новый мировой порядок», без оглядки начиная одну за другой войны в Ираке, на Балканах, в Афганистане, снова в Ираке, в Сирии, Ливии и Йемене».

Как подчёркивает Бьюканан, став на такой путь, США «сами себя обескровили, отвлекли, измотали и раскололи» — и в итоге половина населения страны стала повторять лозунг, который ещё в 1972 году для своей предвыборной кампании придумал кандидат от Демократической партии Джордж Макговерн: «Америка, возвращайся домой».

А между тем, пока шёл этот «крестовый поход во имя нового миропорядка», под руководством Владимира Путина постепенно оправилась от своего сокрушительного поражения в холодной войне Россия и вышел из тени США Китай, успевший вырасти в самого мощного противника, с которым в новейшей истории приходилось иметь дело Вашингтону, напоминает автор. «Теперь же гегемонии США бросают вызов повсюду — и в Восточной Европе, и на Ближнем Востоке, и в Юго-Восточной Азии, и на Дальнем Востоке, — подчёркивает журналист. — И вызовы эти исходят от авторитарных лидеров, которых сплотило решительное намерение сократить влияние и присутствие Соединённых Штатов в их регионах. Объединяет всех неприятелей Америки только одно — они все хотят, чтобы мы убрались с их территории».

После «унизительного» ухода США из Афганистана под руководством Джо Байдена последний на сегодняшний день вызов Вашингтону был брошен на Украине — и бросила его Россия, разместив около 100 тыс. военнослужащих у украинских границ, продолжает Бьюканан. «Учитывая, что Путин сам спровоцировал этот кризис, он вряд ли уберёт свои войска до тех пор, пока ему не предоставят реальные гарантии того, что Украина никогда не войдёт НАТО, — рассуждает редактор American Conservative. — А если вспомнить, что ни один из членов НАТО или соседей Украины желания воевать с Россией за неё не выказал, Путин в конечном счёте, скорее всего, одержит верх». Несмотря на то что альянс придерживается политики открытых дверей, ни Украину, ни Грузию в ближайшее время туда не пригласят. А поскольку российский лидер «активно настроен на создание такой сферы влияния, в которой среди ближайших соседней не будет стран НАТО», скорее всего, мир ждёт ещё целая серия аналогичных кризисов в связи с исключением из альянса различных государств, предполагает журналист.

Ещё один представитель «мирового антиамериканского фронта» — Иран, и хотя утверждается, что Вашингтон и Тегеран вот-вот восстановят «ядерную сделку», от которой отказался Дональд Трамп, от иранских властей и их союзников-радикалов вроде хуситских повстанцев в Йемене, шиитских ополчений в Сирии и Ираке и «Хезболлы» в Ливане по-прежнему исходит серьёзная угроза, отмечает Бьюканан. По мысли автора, эта угроза почти наверняка помешает США наконец уйти с Ближнего Востока, который забрал у них с 2001 года так много внимания и ресурсов.

Тем временем на Дальнем Востоке Китай снова начал отправлять боевые самолёты в воздушное пространство Тайваня — и он так и не отказался от претензий на этот остров, который когда-то был союзником США, пишет автор. А когда будет урегулирован украинский кризис, тайваньский вопрос, скорее всего, вновь станет одной из приоритетных задач американской внешней политики, полагает журналист. «Но раз мы не станем биться с Россией за Украину, с какой стати нам защищать независимый Тайвань от Китая — тем более что почти 50 лет назад президент США Ричард Никсон вместе с Генри Киссинджером объявили остров «частью Китая», — вопрошает Бьюканан.

КНДР меж тем возобновила испытания крылатых и баллистических ракет — да и от испытаний ядерного оружия и МКБР она, скорее всего, будет отказываться не вечно, предостерегает редактор American Conservative. Вопрос только в том, сколько осталось до следующей конфронтации — а поскольку никакого желания воевать за Украину в американском обществе не видно, трудно поверить, что США вновь отправят на войну с Северной Кореей 350 тыс. солдат, как это было 70 лет назад, считает он.

Итак, постоянно меняющееся соотношение сил в нынешнем веке изменилось в пользу соперников США, которые добиваются ослабления Америки, резюмирует Бьюканан. Как полагает журналист, на смену провозглашённой Джорджем Бушем — младшим «оси зла» из Ирака, Ирана и КНДР пришла новая и гораздо более грозная «ось», куда входят те же Иран и КНДР, но также Россия и Китай, а относительная мощь США и готовность американцев этой мощью пользоваться со времён Буша значительно сократились. «Северная Корея превратилась в полноценную ядерную державу, обладающую межконтинетальными баллистическими ракетами, способными бить по США; российские вооружённые силы стали более внушительными, чем 20 лет назад; а Китай уже опередил все державы, когда-либо соперничавшие с Америкой, притом что союзники Вашингтона стали слабее и уже не поддерживают его единым фронтом, — перечисляет автор. — Америка же довела свой госдолг до уровня, превышающего весь объём её экономики, её торговые дефициты бьют рекорды, её границы осаждают мигранты со всего мира — и при этом у неё почти никогда ещё не было так мало желания вмешиваться, участвовать в мировых делах и сражаться за демократию».

«Последняя сверхдержава» проходит «мировой стресс-тест» — и она вряд ли получит такую же высокую оценку, какую заработала к концу холодной войны , подытоживает Бьюканан.