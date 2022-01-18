WION: «с прицелом на Китай» — Индия приступила к развёртыванию первого комплекса С-400

Индия начала развёртывание первого из пяти зенитно-ракетных комплексов С-400, закупленных у России, передаёт WION. Как ожидается, все системы будут размечены в областях, где смогут противостоять угрозе со стороны Китая. По словам корреспондента канала Сиддханта Сибана, эта сделка важна не только как усиление индийского потенциала для сдерживания, но и как символ партнёрства с Россией.

С прицелом на Китай Индия приступила к развёртыванию передовой зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф», первый комплекс поставят на боевое дежурство уже в апреле.

Комплексы С-400 были приобретены у России за 5 миллиардов долларов в октябре 2018 года. На установке размещаются четыре ракеты, способные сбить враждебно настроенный самолёт или ракету в радиусе от 40 до 400 километров. Как ожидается, все пять комплексов будут развёрнуты в областях, где смогут сдерживать угрозу со стороны Китая.

Сухопутные войска Индии и Народно-освободительная армия Китая ведут противостояние на границе длиной в 597 километров в районе индийской союзной территории Ладакх. Начиная с мая 2020 года Китай разместил уже две системы С-400 вдоль линии фактического контроля и границ штата Аруначал-Прадеш.

Как сообщается, Индия чётко дала понять своим союзникам, что закупка российских комплексов С-400 была сделана в её национальных интересах, поскольку она имеет дело с агрессивно настроенным Китаем на линии фактического контроля протяжённостью порядка 3,5 тысячи километров.

Подробнее эту тему мы обсудим с главным корреспондентом WION, специализирующимся на дипломатических вопросах, Сиддхантом Сибаном. Ему слово.

СИДДХАНТ СИБАН, главный корреспондент WION по дипломатическим вопросам: Это очень важное заявление и важная новость в плане не только развёртывания комплексов С-400, но и ситуации с Китаем на линии фактического контроля, ведь мы знаем, что КНР там продолжает свои агрессивные действия.

Как нам известно, поставки комплексов С-400 начались в декабре прошлого года. В том же месяце президент России Владимир Путин приехал в Индию с визитом — состоялся однодневный индийско-российский саммит.

В этом году не только будет происходить развёртывание уже полученных комплексов, но и ожидаются дальнейшие поставки. К следующему году уже мы сможем увидеть, как будут развёрнуты все пять комплексов. Напомню, это сделка 2018 года. Она была заключена во время визита российского президента Владимира Путина в 2018 году. И вот, наконец, начались поставки.

Главная задача приобретения этой системы заключается в том, чтобы обеспечить Индии потенциал сдерживания по отношению к любым угрозам из-за рубежа, особенно со стороны Китая, учитывая, насколько агрессивно себя вела КНР по отношению к Индии в последние два года. Но в то же время эта сделка — символ индийско-российского партнёрства, особенно в оборонной сфере, которое служит опорой для отношений между двумя странами.

Дата выхода в эфир 17 января 2022 года.