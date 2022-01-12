Star Gazetesi: турецкого политика обвинили в разглашении секретной информации по С-400
Стали известны подробности обвинительного заключения, подготовленного в отношении члена-основателя Партии демократии и прогресса Турции Метина Гюрджана. Как пишет Star Gazetesi, по данным следствия, Гюрджан передавал стратегические сведения, касающиеся национальной безопасности, и сливал информацию о комплексах С-400.
Как продолжает турецкое издание, в обвинении подчёркивается, что расследование было инициировано по сигналу, поступившему в Генеральную прокуратуру Анкары от Национальной разведывательной организации Турции. За Гюрджаном в течение полутора лет велось техническое и физическое наблюдение и в ходе слежки было установлено, что собранные им сведения должны были оставаться конфиденциальными и их разглашение представляет угрозу для безопасности государства.
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