Das Erste: «наша дружба непоколебима» — в Китае подчеркнули важность отношений с Россией

Для Китая отношения с Россией входят «в число самых важных двусторонних отношений в мире», заявил на ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей глава МИД КНР Ван И. Насколько бы опасной ни была международная обстановка, Пекин продолжит развивать всеобъемлющее партнёрство с Москвой, ведь оно «способствует миру, стабильности и развитию», передаёт слова министра немецкий телеканал Das Erste.

Несмотря на события на Украине, Китай назвал Россию своим важнейшим стратегическим партнёром, сообщает Das Erste. Отношения с Москвой входят «в число самых важных двусторонних отношений в мире» и дружба двух народов «непоколебима», подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И во время своего выступления на ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей.

«Насколько бы опасной ни была международная обстановка, мы продолжим следовать нашей стратегии и развивать всеобъемлющее партнёрство между Китаем и Россией в новую эпоху», — подчеркнул он, добавив, что сотрудничество двух народов не только выгодно обеим странам, но и «способствует миру, стабильности и развитию в мире».

Официально Поднебесная старается занимать нейтральную позицию в российско-украинском конфликте, не критикуя действия Кремля, но и не поддерживая их, продолжает Das Erste. В Пекине заявляют, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств. В то же время Китай осуждает принятые против России санкции и заявляет, что они мешают достижению политического решения конфликта.

Четыре недели назад председатель КНР Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин заявили о взаимной поддержке ключевых интересов своих стран. Пекин поддержал Москву в вопросе расширения НАТО, выступив против него, а Кремль, в свою очередь, признал Тайвань частью Китая.

При этом Ван И подчеркнул, что ситуация с Тайванем отличается от ситуации с Украиной. По его словам, Тайвань — это всё-таки внутриполитическая проблема, так как остров всегда был частью Китая, а вот Россия конфликтует с другой страной. Глава внешнеполитического ведомства также предостерёг США от вмешательства в ситуацию на Тайване и поддержки местных сил независимости. Это может дестабилизировать ситуацию и привести к неприемлемым для американской стороны последствиям.