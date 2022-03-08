N-TV: российские банки рассматривают переход на китайскую платёжную систему Unionpay

Многие российские банки рассматривают вариант перехода на китайскую платёжную систему Unionpay в свете приостановки российской деятельности Visa и Mastercard, сообщает N-TV. Отмечается, что Unionpay признают в 180 странах мира и некоторые российские банки уже пользуются этой системой.
После того как Visa и Mastercard приостановили свою деятельность на территории России, многие российские банки рассматривают возможность перехода на китайскую платёжную систему Unionpay, пишет N-TV. В частности, о своём намерении выпустить карты Unionpay объявил Сбербанк. Кроме того, многие российские финансовые институты уже используют Unionpay, отмечает издание: эту платёжную систему принимают в 180 странах мира.
Как пишет N-TV, российский Сбербанк подчеркнул, что выпущенные в России карты Visa и Mastercard не будут работать за рубежом, однако в России все карты будут действовать вплоть до истечения своего срока годности. Несмотря на это заявление, вчера в Москве наблюдались большие очереди у банкоматов, отмечает издание.
Также у России есть собственная платёжная система «Мир», пишет N-TV. Согласно данным Сбербанка, её принимают на Кипре, в Турции и ещё в ряде государств.
В Mastercard объявили, что решение о приостановке деятельности в России было принято с трудом, пишет издание. Компания отметила, что работает на российском рынке уже более 25 лет, а также заявила, что продолжит выплачивать зарплату своим сотрудникам в России и намерена возобновить свою работу в стране, «когда это будет уместно и доступно с правовой точки зрения».
Двое сотрудников ООН приедут в Москву 8 марта для координации с представителями Минобороны России по вопросу работы гуманитарных коридоров на Украине, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что односторонние санкции на фоне событий на Украины, а также поставки в эту страну наступательных вооружений и отправка наёмников только усугубляют кризис.
В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной России объявили, что непрерывная связь между российской и украинской стороной для обмена информацией по эвакуации мирных граждан и иностранцев будет установлена с 9:30 мск 8 марта.
Украинская сторона категорически отказывается от взаимодействия с Россией по вопросу эвакуации мирных жителей из Харькова и Сум, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине.
Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT прокомментировал заявление заместителя украинского премьер-министра Ирины Верещук о том, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России является неприемлемым для украинской стороны.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что военнослужащие срочной службы и резервисты не действуют и не будут задействованы в проведении спецоперации России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российская сторона объявляет с 10:00 мск вторника, 8 марта, режим прекращения огня для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.
Евросоюзу необходимо несколько лет для того, чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов в некоторых секторах экономики. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.