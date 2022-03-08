N-TV: российские банки рассматривают переход на китайскую платёжную систему Unionpay

Многие российские банки рассматривают вариант перехода на китайскую платёжную систему Unionpay в свете приостановки российской деятельности Visa и Mastercard, сообщает N-TV. Отмечается, что Unionpay признают в 180 странах мира и некоторые российские банки уже пользуются этой системой.

После того как Visa и Mastercard приостановили свою деятельность на территории России, многие российские банки рассматривают возможность перехода на китайскую платёжную систему Unionpay, пишет N-TV. В частности, о своём намерении выпустить карты Unionpay объявил Сбербанк. Кроме того, многие российские финансовые институты уже используют Unionpay, отмечает издание: эту платёжную систему принимают в 180 странах мира.

Как пишет N-TV, российский Сбербанк подчеркнул, что выпущенные в России карты Visa и Mastercard не будут работать за рубежом, однако в России все карты будут действовать вплоть до истечения своего срока годности. Несмотря на это заявление, вчера в Москве наблюдались большие очереди у банкоматов, отмечает издание.

Также у России есть собственная платёжная система «Мир», пишет N-TV. Согласно данным Сбербанка, её принимают на Кипре, в Турции и ещё в ряде государств.

В Mastercard объявили, что решение о приостановке деятельности в России было принято с трудом, пишет издание. Компания отметила, что работает на российском рынке уже более 25 лет, а также заявила, что продолжит выплачивать зарплату своим сотрудникам в России и намерена возобновить свою работу в стране, «когда это будет уместно и доступно с правовой точки зрения».