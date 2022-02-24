Libération Оригинал

Libération: отключение России от SWIFT может быть менее болезненным, чем кажется

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Одна из самых жёстких мер, которые могут принять западные страны против России, — отключить банковскую систему от SWIFT. Однако Libération отмечает, что Россия разработала собственную аналогичную систему, которую уже вовсю использует, так что последствия от этих мер могут быть меньше, чем ожидается.
Libération: отключение России от SWIFT может быть менее болезненным, чем кажется
AP

Западные страны ввели первые санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. В частности, среди них заморозка счетов российских олигархов и банков. Но если эскалация будет продолжаться, последуют и другие меры, более радикальные. Как пишет Libération, чтобы ударить по российским финансам и изолировать Россию, Запад рассматривает разные варианты. Автор статьи задаётся вопросом, дойдёт ли до того, что Россию отключат от системы SWIFT — пока Запад не даёт чёткого ответа.

Эта система крайне важна для мировых финансов, она позволяет банкам обмениваться деньгами просто и безопасно. Посредником в этой системе служит бельгийская компания. В России к ней подключены около 300 банков и институтов.

Если Россию из этой системы исключат, то от этого сильно пострадает и её экономика, и компании, которые имеют дела с Россией. Бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор с этим согласен: «Отключение SWIFT станет сильной эскалацией». Этот вариант уже использовали для наказания Северной Кореи после запуска ракет в 2017 году, а потом против Ирана. Введение таких санкций против России обсуждали в 2014 году.

Но издание отмечает: делать такой шаг можно только в качестве последнего средства, ведь негативные последствия коснутся в том числе и американской, и европейских экономик. И больше всего пострадают простые россияне.

Впрочем, некоторые эксперты не столь однозначны. В частности, они напоминают, что с 2014 года российский Центробанк разрабатывает собственную альтернативу системе SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Около пятой части всех внутренних транзакций проходят через неё. И Россия сейчас пытается её расширить на соседние страны бывшего СССР, сделать её совместимой с системами Индии, Ирана и Китая. Поэтому последствия отключения России от SWIFT могут быть меньше, чем ожидается, пишет Libération.

 

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Libération Франция Европа
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