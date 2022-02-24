Libération: отключение России от SWIFT может быть менее болезненным, чем кажется

Одна из самых жёстких мер, которые могут принять западные страны против России, — отключить банковскую систему от SWIFT. Однако Libération отмечает, что Россия разработала собственную аналогичную систему, которую уже вовсю использует, так что последствия от этих мер могут быть меньше, чем ожидается.

Западные страны ввели первые санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. В частности, среди них заморозка счетов российских олигархов и банков. Но если эскалация будет продолжаться, последуют и другие меры, более радикальные. Как пишет Libération, чтобы ударить по российским финансам и изолировать Россию, Запад рассматривает разные варианты. Автор статьи задаётся вопросом, дойдёт ли до того, что Россию отключат от системы SWIFT — пока Запад не даёт чёткого ответа.



Эта система крайне важна для мировых финансов, она позволяет банкам обмениваться деньгами просто и безопасно. Посредником в этой системе служит бельгийская компания. В России к ней подключены около 300 банков и институтов.



Если Россию из этой системы исключат, то от этого сильно пострадает и её экономика, и компании, которые имеют дела с Россией. Бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор с этим согласен: «Отключение SWIFT станет сильной эскалацией». Этот вариант уже использовали для наказания Северной Кореи после запуска ракет в 2017 году, а потом против Ирана. Введение таких санкций против России обсуждали в 2014 году.



Но издание отмечает: делать такой шаг можно только в качестве последнего средства, ведь негативные последствия коснутся в том числе и американской, и европейских экономик. И больше всего пострадают простые россияне.



Впрочем, некоторые эксперты не столь однозначны. В частности, они напоминают, что с 2014 года российский Центробанк разрабатывает собственную альтернативу системе SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Около пятой части всех внутренних транзакций проходят через неё. И Россия сейчас пытается её расширить на соседние страны бывшего СССР, сделать её совместимой с системами Индии, Ирана и Китая. Поэтому последствия отключения России от SWIFT могут быть меньше, чем ожидается, пишет Libération.